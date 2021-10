Chatbots no Instagram podem contribuir para o engajamento da página da empresa

Compartilhe Facebook

Chatbot no Instagram é possível? A resposta para esta pergunta seria “não”, até junho deste ano. Agora, além dos assistentes virtuais estarem presentes em mais uma rede social, já apresentam resultados positivos.

Os assistentes virtuais inteligentes na rede social Instagram já são uma realidade. O anúncio sobre a chegada dos chatbots em mais esta rede social é recente. Desde o dia 13 de julho de 2021, contas com mais de mil seguidores podem ter seu próprio assistente virtual inteligente, assim como ocorre com o WhatsApp Business, o Telegram, o Facebook, o e-mail marketing, os sites institucionais e outros canais de comunicação.

Entre os diversos benefícios do uso de um chatbot com inteligência artificial nos setores de atendimento e suporte, por exemplo, a capacidade de oferecer atendimento 24 horas por dia, em todos os dias da semana, destaca-se. Como se isso não bastasse, algumas empresas do mercado, como a InBot, vão além e desenvolvem tecnologias personalizadas de acordo com o perfil da marca, oferecendo soluções que conversam de verdade com os usuários, de maneira coerente e humanizada, entregando respostas diretas e claras.

Vantagens que os chatbots já vêm promovendo às empresas que resolvem adotar a tecnologia no Instagram

Um chatbot no Instagram pode trazer vantagens à frente da concorrência em dois caminhos específicos do aplicativo: durante o início de um diálogo ou na entrega de respostas rápidas e humanizadas aos comentários deixados por seguidores nas postagens da rede social e na interação pelo Direct Messenger (DM). Desde que chegaram ao Instagram, já foi possível perceber os seguintes benefícios:

1 – Respostas automáticas aos comentários das publicações do Instagram ou o envio de mensagens automáticas pelo “direct” para o seguidor que acessou via post, com o objetivo de iniciar conversas privadas para o alcance de dados do cliente e de possíveis venda ou agendamento de serviços;

2 – Presença em multicanais iniciada a partir do Instagram, com botões de “enviar mensagem” configurados em anúncios pagos que levam o seguidor até o direct do perfil empresarial ou para outros canais de comunicação de preferência do cliente, como WhatsApp e Facebook Messenger;

3 – Canal de comunicação com o chatbot no Instagram a partir do link da “bio” no perfil, estimulando a interação a partir de posts no feed de notícias, na ferramenta de stories e nos demais recursos do aplicativo do aplicativo;

4 – Oportunidade de disponibilizar o link do chatbot nos stories, para que ele fique responsável direto por todo o contato de atendimento. Quando o seguidor deslizar a tela para cima, terá acesso ao atendimento automático.

O atendimento constante, sem interrupção e as respostas rápidas por estes caminhos podem ser responsáveis pela geração de novos seguidores. Isso amplia as chances de novos clientes e maior engajamento na rede, colocando as marcas como destaques nas entregas dos posts do Instagram.

Como desenvolver um chatbot no Instagram?

O passo a passo para criar um chatbot no Instagram começa a partir da obtenção de uma conta empresarial na rede social. Depois, é esperado que existam mil seguidores para compreender a necessidade de serviços automatizados de atendimento, venda e marketing. Por fim, é preciso escolher criar um chatbot através das diretrizes do Instagram Messaging API, sendo permitido trazer soluções externas de empresas especializadas como a InBot.

Website: https://www.inbot.com.br/blog/chatbot-no-instagram/