Investimento em luxo e conforto para atrair público premium

21 de outubro de 2021.

Brasília, DF 21/10/2021 – espaço oferece garçom durante o treino servindo água, café, energético, suplementação, toalhas, castanhas e frutas

Academia no DF transforma local de malhação em conceito boutique para clientes selecionadíssimos

A importância da prática de atividade física nunca foi tão comentada no mundo inteiro, desde a chegada da pandemia do novo coronavírus. Estudos mostram que realizar 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade intensa diminui o risco de internação hospitalar pelo novo coronavírus em aproximadamente 34%.

A pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) e publicado na plataforma preprint MedRxiv, reforça a essencialidade das academias de ginástica para a saúde.

No entanto, muitas pessoas não conseguem se adaptar à rotina de treinos e exercícios por considerar as atividades maçantes ou sem graça. Na contramão desse pensamento, a academia O2 Fitness, localizada na QI 11 do Lago Sul, em Brasília, apostou no conceito Ultra Gym, com direito a um ambiente luxuoso e inovador para que o cliente se sinta bem, sem deixar de cuidar da sua saúde.

Para se ter uma ideia, o espaço oferece garçom durante o treino servindo para os membros água, café, energético, suplementação, toalhas, castanhas e frutas. É possível, por meio de um aplicativo, escolher um treinador para cada treino, os vestiários são equipados com shampoo, condicionador e sabonete de marca, os armários são abertos por meio de aplicativo de celular sem precisar de cadeado.

Mensalmente, o local também oferece um encontro com um life coach que vai avaliar seus resultados e reprogramar sua vida na academia. Além disso, a cada dois meses a academia oferece um desafio de melhora corporal com premiações como viagens. Com tantas vantagens, malhar virou apenas mais um dos atrativos, nesse conceito de academias transformadas em centros de praticamente tudo e que mais parecem um hotel de luxo. “Alinhamos a performance esportiva através de um treinamento individualizado ao mais alto padrão em requinte, sofisticação e luxo que uma academia possa oferecer. Para garantir essa exclusividade, o espaço é limitado a um seleto e exigente grupo de membros”, frisa Paulo Albuquerque, sócio da O2 fitness, no Lago Sul, em Brasília.

Se não bastasse todos esses serviços à disposição para os frequentadores, a O2 Fitness também investiu em lazer para os associados. Mensalmente ocorre um evento para que você se sinta em uma balada e se enturme com seus colegas de academia. O último foi o sunset, uma festa com Dj, bebidas, comida e atividade física simultaneamente. “Nascemos para sermos únicos”, complementa Paulo Albuquerque.

O que uma academia de luxo oferece?

*Conceito inovador, exclusivo e moderno para quem procura resultados sólidos em uma academia. O espaço com total requinte e luxo, recheado de mimos e cuidados.

*Resultados alcançados por meio de programas e indicadores de acompanhamento eficientes com nossa metodologia 2gether. O cliente tem um ciclo de 180 dias com acompanhamento de um Life Coach a cada 30.

*Treinamento agendado por aplicativo, onde você escolhe seu treinador e grupo muscular e o mesmo treinará no máximo quatro membros.

*Infinidade de aulas coletivas distribuídas em ambientes inovadores e personalizados que se adaptarão para o seu estilo e necessidade de treino e objetivo fazem parte da experiência da academia de luxo.

