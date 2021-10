Procura por proteção veicular cresce e torna opção mais popular

Compartilhe Facebook

21/10/2021

21/10/2021 – Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ter uma segurança para seu patrimônio, assim, o crescimento e a popularidade do setor responde a este problema.

Não se pode negar, as associações de proteção veicular cresceram nas buscas e se tornaram uma tendência consolidada no mercado nos últimos anos.

A proteção veicular ainda é um serviço bastante recente, que começou a ganhar popularidade nos últimos 5 anos. Diferente dos seguros, que são disponibilizados por seguradoras, a proteção veicular é disponibilizada por cooperativas.

Atualmente, o Brasil conta com 687 associações de proteção veicular ativas e mais de 4,5 milhões de associados espalhados pelo Brasil. Os números altos comprovam o resultado de algo que chama muito a atenção dos motoristas: o valor.

Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ter uma segurança para seu patrimônio, sofrendo com a sensação de que o valor do seu veículo poderia ser perdido de uma hora para outra. Assim, o crescimento e a popularidade do setor responde a um problema enfrentado há muito tempo pelos motoristas.

Para Lucas Pinheiro, sócio-proprietário da Agibens, até a chegada da proteção veicular, o mercado era seletivo e tinha como maior objetivo o lucro. Entretanto, hoje as coisas mudaram e, assim como as pessoas conseguem adquirir um carro de maneira facilitada, através de financiamento ou consórcio, também podem garantir uma opção de segurança eficaz para o seu bem.

Proteção veicular tem espaço para todos

Um dos grandes diferenciais da proteção veicular, e também um dos mais atrativos, é que a mesma apresenta um plano compatível para cada associado. Ou seja, o serviço visa atender às necessidades de cada pessoa, olhando para sua singularidade e a respeitando.

A proteção veicular garante proteção completa do veículo com base na tabela FIPE, bem como cobertura para roubo, furto e colisão. Além disso, a mesma garante assistência 24h em todo o território nacional, estando à disposição de qualquer pessoa habilitada que estiver conduzindo o veículo.

Análise de perfil por idade ou restrições financeiras é algo que passa longe da proteção veicular. Ou seja, o principal objetivo do serviço é manter a qualidade e excelência nos trabalhos sob proteção veicular, atendendo a todos os motoristas!

