Nath Finanças é finalista do Prêmio Influency.me 2021

* Por: - 21 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 21/10/2021 – Quando colocam jargões econômicos, afastam a população, que, por não entender nada, aceita tudo o que é falado. É importante quebrar esse padrão

Protagonizado por Nathalia Rodrigues, de 22 anos, canal direcionado a estudantes, estagiários, desempregados ou pessoas que recebem até um salário mínimo é finalista do Prêmio Influency.me 2021 na categoria “Negócios, Finanças e Empreendedorismo”

Em um país onde 13% da população encontra-se em situação de pobreza, a educação financeira deve ser encarada mais como uma tática de sobrevivência do que um instrumento para que a prosperidade, propriamente dita, seja alcançada. O cenário socioeconômico do país, afinal, é de 27,7 milhões de pessoas vivendo com menos de R$ 450 por mês, de acordo com estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Diante de tal situação, com a inflação alcançando 1,16% em setembro, na maior taxa desde 1994, segundo dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), e o desemprego batendo na porta de 14,7% da população, é natural que o endividamento dos brasileiros também seja o maior dos últimos onze anos: cerca de 74%, de acordo com o CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Dentro de um contexto de pandemia de Covid-19, a preocupação com os rendimentos por parte dos brasileiros aumentou, conforme apontam dados fornecidos por um estudo feito pelo Instituto Locomotiva em parceria com a Xpeed, que indicou que 47% dos brasileiros passaram a fazer planos para o futuro por causa da crise, sendo que 90% admitiram ter a necessidade de uma educação financeira.

Apesar disso, uma pesquisa da CNDL/SPC (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serviço de Proteção ao Crédito), de 2020, mostrou que cerca de 48% das famílias brasileiras não conseguem controlar o próprio orçamento.

Nath Finanças

Abordar a educação financeira para um público que vive esta realidade socioeconômica é o intuito da influenciadora digital e orientadora financeira Nathalia Rodrigues, a Nath Finanças, que fala para um público-alvo formado por estudantes, estagiários, desempregados ou pessoas que recebem até um salário mínimo.

A fluminense de Nova Iguaçu, de 22 anos, formada em Administração de Empresas, integrou, recentemente, uma lista elaborada pela revista estadunidense Fortune com as 50 maiores líderes do mundo. “É raro que influenciadores de mídia social incentivem seus seguidores a não gastar dinheiro. Mas a frugalidade e a prudência são essenciais para a marca de Nathália Rodrigues”, destacou a publicação.

Entre os temas abordados no canal, estão vídeos como “Como abrir um MEI gratuitamente”, “Como limpar seu nome ganhando pouco” e “Organizando as contas pra sair de casa”, evidenciando seu enfoque.

“Quando colocam jargões econômicos, afastam a população, que, consequentemente, por não entender nada, aceita tudo o que é falado. É importante quebrar esse padrão e simplificar termos. Assim, a pessoa tem independência para questionar e tornar mais justo o nosso sistema financeiro”, afirmou, em entrevista à revista Claudia. “Quero crescer ainda mais e alcançar mais pessoas, mas com a visão de que não preciso ter milhares de seguidores para ter relevância”, concluiu.

Prêmio influency.me 2021

Com ‘Nath Finanças’, canal com 266 mil inscritos, Nathalia Rodrigues é finalista do Prêmio influency.me 2021 na categoria ‘Negócios, Finanças e Empreendedorismo’. Ela concorre com Nathalia Arcuri (‘Me Poupe!’), Nathalia Rodrigues (‘Nath Finanças’) e Thiago Nigro (‘O Primo Rico), além da dupla Leon Martins e Nilce Moretto (‘Financeiro’).

Nesta categoria, disputam os influenciadores que usam suas redes para dar dicas de finanças, empreendedorismo, investimento, marketing digital e contabilidade, entre outros temas afins.

