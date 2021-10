Canal ‘Financeiro’ é finalista do Prêmio Influency.me 2021

Compartilhe Facebook

* Por: - 21 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 21/10/2021 – A gente percebeu que ali tinha um espaço que a gente poderia ocupar, traduzindo temas que são mais complexos de entender com uma linguagem mais simplificada

Canal do casal youtuber Leon Martins e Nilce Moretto, que oferece dicas sobre o mercado financeiro em linguagem mais acessível, é é finalista do Prêmio Influency-me 2021 na categoria “Negócios, Finanças e Empreendedorismo”

A situação econômica e sanitária do país atrapalha, e a prioridade para muitos brasileiros ainda é conseguir pagar as contas no final do mês e, em muitos casos, também quitar as dívidas que se acumulam. Ainda assim, quatro em cada dez brasileiros realizou algum tipo de investimento financeiro em 2020, de acordo com dados da quarta edição da pesquisa ‘Raio X do investidor brasileiro’, levantamento realizado anualmente pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) em parceria com o Datafolha.

A perda de rendimentos em decorrência da pandemia de Covid-19, segundo o estudo, foi um dos fatores que impediram um maior índice de investidores no país, visto que 55% dos entrevistados afirmaram ter sido impactados financeiramente com a crise sanitária – a falta de recurso foi, nesse sentido, o principal motivo que levou os respondentes da pesquisa a não realizar nenhum tipo de investimento no último ano que passou, sendo esta a alegação citada por 74%.

Ilustrativo desta situação socioeconômica de grande parte da população brasileira é o fato de que, segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), 74% das famílias brasileiras encontram-se atualmente endividadas, sendo que 10,3% delas não terão condições de pagar as dívidas ou contas atrasadas nos próximos meses.

Para aqueles que podem e desejam realizar investimentos financeiros, no entanto, muitos afirmam faltar conhecimento para levar à frente tal intento, sendo este o motivo apontado por 37% dos entrevistados que participaram de uma pesquisa realizada pela empresa de gestão de recursos estadunidense BlackRock em 2019. Cada vez mais, no entanto, sites, blogs e canais do YouTube têm buscado descomplicar este processo, traduzindo o ‘economês’ para uma linguagem mais acessível ao público em geral.

Financeiro

O uso de uma linguagem mais simples e fácil de entender para assuntos relacionados ao universo financeiro foi a sacada utilizada pelo casal Leon Martins, analista de relações internacionais, e a jornalista Nilce Moretto para adentrar neste segmento dentro do campo da influência digital. O canal do YouTube ‘Financeiro’ foi criado durante a pandemia de Covid-19 e se incorporou ao ‘império de canais’ do casal, somando-se ao ‘Coisa de Nerd’ (10,9 milhões de inscritos), ‘Cadê a Chave?’ (4,19 milhões) e ‘República Coisa de Nerd’ (1,93 milhões).

“A gente sabe que tem canais maravilhosos, que são referência de conteúdo, que realmente têm provido educação financeira e tudo o mais, mas a gente sentia uma dificuldade de linguagem de alguns canais que eram um pouco mais difíceis de entender”, afirmou Moretto, em entrevista ao Yahoo. “A gente percebeu que ali tinha um espaço que a gente poderia ocupar, traduzindo temas que são mais complexos de entender com uma linguagem mais simplificada, mas sem cair no simplismo”.

O casal conta com a consultoria do economista Luiz Persechini e oferece, no canal, conteúdo voltado para “quem não tem noção nenhuma de economia” (na playlist ‘Sexta Básica’); para “o público que já é investidor, mas que também não é o expert” (‘Call de Quarta’); e para “desmistificar, combater algumas fake news que aparecem por aí” (‘Segunda Inspiração’).

Prêmio influency.me 2021

Com ‘Financeiro’, canal com 269 mil inscritos, Leon Martins e Nilce Moretto são finalistas do Prêmio influency.me 2021 na categoria ‘Negócios, Finanças e Empreendedorismo’. Eles concorrem com Nathalia Arcuri (‘Me Poupe!’), Nathalia Rodrigues (‘Nath Finanças’) e Peter Jordan (‘Nerds de Negócio’) e Thiago Nigro (‘O Primo Rico’).

Nesta categoria, disputam os influenciadores que usam suas redes para dar dicas de finanças, empreendedorismo, investimento, marketing digital e contabilidade, entre outros temas afins.

