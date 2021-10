Canal ‘O Primo Rico’ é finalista do Prêmio Influency.me 2021

Compartilhe Facebook

21 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 21/10/2021 – Quando comecei a ter contato com o mercado financeiro, há quase sete anos, percebi como nós, brasileiros, poderíamos investir muito melhor

Brasil figura na 74ª posição em um ranking global de educação financeira; iniciativas prometem mudar este cenário, como o canal ‘O Primo Rico’, de Thiago Nigro, finalista do Prêmio Influency.me 2021 na categoria ‘Negócios, Finanças e Empreendedorismo’

Em um cenário nada animador, com o Brasil situado atrás de alguns dos países mais pobres do planeta, como Madagascar, Togo e Zimbábue, um ranking global sobre educação financeira realizado pela empresa de consultoria Standard & Poor’s colocou o Brasil na 74ª posição. O trabalho foi baseado em entrevistas realizadas em 2014 com mais de 150 mil adultos, em um dos estudos mais extensos já realizados sobre o tema.

O caminho para mudar este panorama é longo e árduo, mas iniciativas que visam alterar este cenário têm sido desenvolvidas de lá pra cá. No Ensino Fundamental, a educação financeira já é obrigatória por lei desde dezembro de 2017, sendo o tema, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, devendo ser introduzido de forma interdisciplinar.

Em agosto deste ano, em outro passo no sentido de avançar neste intento, o governo federal lançou, por meio de uma ação conjunta do MEC (Ministério da Educação) com a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o Programa Educação Financeira nas Escolas, com o objetivo de oferecer aos professores cursos gratuitos de formação em educação financeira, para que o tema esteja presente nas salas de aula de todo o país – a expectativa inicial é a de capacitar, em três anos, 500 mil professores, que poderão levar o tema a mais de 25 milhões de estudantes brasileiros.

O assunto, ao que indicam estudos recentes, tem quórum: segundo dados de uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, a pedido da XPeed, 47% dos brasileiros passaram a pesquisar mais sobre educação financeira durante a pandemia de Covid-19.

Neste sentido, um número expressivo de pessoas busca informações sobre educação financeira em canais como ‘O Primo Rico’, no YouTube, que conta com mais de 5,21 milhões de inscritos.

O Primo Rico

Com Thiago Nigro, profissional formado em Relações Internacionais, ‘O Primo Rico’ é um dos maiores canais do YouTube sobre educação financeira do mundo, abordando temas como finanças pessoais, investimentos na bolsa e assuntos correlatos.

Nigro, atualmente com 30 anos, começou no ramo após receber R$ 5 mil dos pais – como presente pelo seu aniversário de 18 anos – e perder tudo em um mau investimento na Bolsa de Valores.

Após o ocorrido, mergulhou nos estudos, obtendo, em um ano, diversas certificações na área financeira. “Quando comecei a ter contato com o mercado financeiro, há quase sete anos, percebi como nós, brasileiros, poderíamos investir muito melhor”, afirma Nigro, na descrição de seu canal. “Eu senti que deveria vir para a internet e, com isso, criei meu blog. Minha missão é ajudar todos os investidores a se aposentarem mais cedo, com mais qualidade e muito mais ricos”.

Prêmio Influency.me 2021

Com ‘O Primo Rico’, canal com 5,21 milhões de inscritos, Thiago Nigro é finalista do Prêmio Influency.me 2021 na categoria ‘Negócios, Finanças e Empreendedorismo’. Ele concorre com Nathalia Arcuri (‘Me Poupe!’), Nathalia Rodrigues (‘Nath Finanças’) e Peter Jordan (‘Nerds de Negócio’), além da dupla Leon Martins e Nilce Moretto (‘Financeiro’).

Nesta categoria, disputam os influenciadores que usam suas redes para dar dicas de finanças, empreendedorismo, investimento, marketing digital e contabilidade, entre outros temas afins.

