Nerds de Negócios é finalista do Prêmio Influency.me 2021

* Por: - 21 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 21/10/2021 – Se a gente vira influenciador é porque a gente é porta-voz de alguém. A gente conseguiu ser a voz de alguma audiência que visualiza na gente o que quer falar

Linguagem nerd/geek é usada por Peter Jordan, do canal do YouTube ‘Nerds de Negócios’, para se conectar a um público cada vez maior e mais engajado nas redes sociais; empreendedor digital é finalista do Prêmio Influency.me 2021 na categoria ‘Negócios, Finanças e Empreendedorismo’

Se por muitos anos, o chamado ‘nerd’ foi associado àquele sujeito introvertido, estudioso e com pouco traquejo social, o tempo se encarregou de mudar este cenário. Os anos passaram e a sociedade também mudou: novos hábitos, preferências e interesses, ainda que similares aos antigos nerds, moldou o que se convencionou chamar de ‘cultura geek’.

Os geeks e os nerds são, teoricamente, dois lados de uma mesma moeda. Em uma definição rasa, pode-se dizer que os geeks são adeptos ao colecionismo, sendo ligados, também, à tecnologia, à cultura pop, aos games e às HQs, por exemplo. Já os nerds podem ser mais identificados, como há tempos atrás, com a intelectualidade, aos estudos, e às áreas do conhecimento como matemática e ciências.

Os universos se cruzam – um geek seria uma espécie de nerd mais descolado – e isso faz até mesmo com que o Dia do Orgulho Geek também seja conhecido como Dia do Orgulho Nerd, celebrado no dia 25 de maio, de modo a homenagear a estreia do filme “Star Wars: Episódio IV – Uma nova esperança”, lançado nesta data no ano de 1977.

O cinema, aliás, é terra fértil para a propagação da cultura geek. Para se ter uma ideia, em 2019, das dez maiores bilheterias de cinema do mundo, nove traziam a temática geek – o campeão de audiência, “Vingadores: Ultimato”, se tornou a maior bilheteria mundial de todos os tempos, arrecadando mais de 2,797 bilhões de dólares nos cinemas por todo o mundo.

A força econômica de tal cultura também se evidencia no setor de licenciamento: segundo a Abral (Associação Brasileira de Licenciamento), produtos relacionados a HQs, games, filmes e outros produtos ligados ao universo geek movimentaram mais de R$ 20 bilhões em 2020, com a perspectiva de que haja um crescimento no faturamento de pelo menos 5% em 2021.

Nerds de Negócios

Para Peter Jordan, CEO da empresa de tecnologia Paxxton e influenciador digital com três canais do YouTube (Ei Nerd, Nerds de Negócios, Peter Aqui), o universo nerd/geek é o meio que o conecta com um público cada vez maior e mais engajado nas redes sociais.

“Se a gente vira influenciador é porque a gente é porta-voz de alguém. A gente conseguiu ser a voz de alguma audiência, de alguém que está visualizando na gente aquilo que ela quer falar”, afirma.

Aos 43 anos, Jordan foi o criador do site Cifras.com, ainda nos idos de 2003, quando o YouTube e a atuação de influenciador digital sequer existiam. De lá para cá, o empreendedor digital e youtuber tem diversificado suas atividades no campo digital, tendo no canal ‘Nerds de Negócios’ sua plataforma que aborda a educação financeira e marketing digital de uma forma descontraída, calcada na cultura nerd.

“Qualquer influenciador que usa as plataformas digitais para informar está ajudando a sociedade de alguma maneira. E quando você passa essa mensagem entretendo e informando ao mesmo tempo, seu alcance tende a ser muito maior”, afirma.

Prêmio Influency.me

Com ‘Nerds de Negócio’, canal com 1,62 milhões de inscritos, Peter Jordan é finalista do Prêmio Influency.me 2021 na categoria ‘Negócios, Finanças e Empreendedorismo’. Ele concorre com Nathalia Arcuri (‘Me Poupe!’), Nathalia Rodrigues (‘Nath Finanças’) e Thiago Nigro (‘O Primo Rico), além da dupla Leon Martins e Nilce Moretto (‘Financeiro’).

Nesta categoria, disputam os influenciadores que usam suas redes para dar dicas de finanças, empreendedorismo, investimento, marketing digital e contabilidade, entre outros temas afins.

