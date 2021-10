SEPRORGS inaugura nova sede no Instituto Caldeira

Compartilhe Facebook

No novo espaço, objetivo da entidade é trabalhar na conexão de empresas, entidades, instituições de ensino e pesquisa, entre outras organizações, com a transformação digital e fomento ao ecossistema da economia e da tecnologia

O SEPRORGS acaba de mudar de sede, indo para o Instituto Caldeira, em Porto Alegre-RS. Conforme o presidente da entidade, Rafael Krug, o objetivo é fazer parte do hub de inovação formado no local, estando mais próximo de empresas, instituições de ensino, entidades e órgãos focados na economia digital.

“Além de reunir iniciativas e parceiros ligados à nova economia, nesta nova sede também teremos ainda mais força para trabalhar na conexão de empresas, entidades, instituições de ensino e pesquisa, entre outras organizações, com a transformação digital e o fomento ao ecossistema econômico, colaborando para fazer de Porto Alegre uma verdadeira smart city e de nosso Estado um polo reconhecido em Tecnologia da Informação”, comenta Krug.

Já o vice-presidente do SEPRORGS, Luís Henrique Petkovicz, ressalta que o espaço também vai colaborar para que as pautas sejam aprimoradas antes de serem levadas a Brasília. “Estamos buscando, além de networking, utilizar o Caldeira como um laboratório de informações, fomentando nossas negociações, como a Convenção Coletiva de Trabalho, por exemplo”, afirma o VP.

Para o diretor Financeiro do SEPRORGS, Edgar Serrano, estar dentro de um espaço como este é fundamental para sentir na pele as movimentações das empresas. “Ao participar dessa comunidade e realizar conexões importantes, conseguiremos alcançar com mais afinco as necessidades das organizações, fazendo com que nossas pautas legislativas e todas as outras que beneficiam nossos associados sejam debatidas com mais força ainda”, acredita.

O gerente Executivo do Instituto, Pedro Valério, considera a chegada do SEPRORGS como uma oportunidade de compartilhar agendas e ideias, visto que ambos desejam mais e melhores conexões. “Acreditamos muito nesse propósito de gerar transformações concretas e positivas. Dessa maneira, esse espaço com mais de 22 metros quadrados de inovação recebe o SEPRORGS com muita satisfação. De um lado, uma entidade representando empresas ligadas à tecnologia. Do outro, o Caldeira – um catalisador dos projetos de inovação do estado”, conclui.