Telemedicina marca crescimento digital na área da saúde

22 de outubro de 2021.

São Paulo/SP 22/10/2021 – Médicos precisam de adequação às novas tecnologias e criar investir em presença digital para enfrentar à concorrência.

Crescimento do uso da internet no Brasil e regulamentação da teleconsulta aumenta teleatendimentos no país

O avanço da tecnologia está influenciando diretamente os processos internos das empresas e trazendo mudanças significativas na sociedade, seja em casa, no trabalho ou na saúde. Segundo dados divulgados pela TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o uso da internet no Brasil cresceu em 2020, passando de 74% para 81%, o que representa 152 milhões de brasileiros.

Essa alteração no comportamento da sociedade pode ser percebida em todas as relações de consumo, principalmente na área médica. A regulamentação da teleconsulta, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, foi autorizada no Brasil pelas leis n⁰ 13.979/2020 e n⁰ 13.989/2020.

Segundo a Veja Saúde, o Hospital Israelita Albert Einstein, em 2020, registrou um aumento de mil pessoas por dia nas teleconsultas e 5 mil pessoas por dia nos teleatendimentos, o que comprova a aceitação desse modelo de atendimento pelos pacientes.

Vitor Jaci, idealizador do curso ‘Médico Celebridade’, explica: “o profissional de saúde precisa de uma adequação às novas tecnologias e criar notoriedade em sua área de atuação. Não acompanhar a atual revolução digital, significa perder espaço para a concorrência, outro sim, não basta usar as mídias, é preciso saber as estratégias corretas de relacionamento com os pacientes”.

De acordo com Salatiel Araújo, assessor de imprensa e CEO do Doutor TV, o marketing médico, que pode ser classificado como marketing de conteúdo, onde o médico compartilha conhecimento, ou seja, informações de utilidade pública para a sociedade, também garante ao profissional da saúde mais visibilidade, engajamento e consequentemente um maior fluxo de pacientes no consultório particular, seja no atendimento online ou presencial.

Contudo, toda essa estratégia de divulgação e exposição do trabalho deve seguir rigorosamente a legislação do marketing médico, que é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Assim, é possível desenvolver a carreira e alcançar o público desejado sem deixar de lado o cuidado com a ética.

