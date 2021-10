Empresas otimizam experiência do cliente com WhatsApp API

Uberlândia, MG 22/10/2021 – O uso do WhatsApp Business API, aliado à plataforma multicanal, permite aumentar os números de atendimento e melhora a visão do cliente sobre a empresa.

O WhatsApp está instalado no smartphone de 98% dos brasileiros. É isso que revela uma pesquisa sobre a ferramenta no Brasil, que também aponta que 86% o utilizam diariamente. E um dado se destaca nesse levantamento do primeiro semestre de 2021: 76% dos brasileiros se comunicam com marcas e empresas através do WhatsApp.

A comunicação com empresas através da ferramenta vem crescendo e se consolidando como um dos principais canais de diálogo com o cliente. Por isso, organizações vêm entendendo a importância de tornar sua conta oficial e aproveitar os benefícios que apenas uma conta verificada do WhatsApp Business pode oferecer.

Com a API do WhatsApp, a empresa pode se comunicar com o cliente automatizando as mensagens da conversa com uso de chatbots, conectar inúmeros atendentes a um único número, interagir por botões e gerar relatórios para análise dos atendimentos.

Além disso, com esse serviço, a empresa pode receber o selo de conta verificada, concedido após análise direta do WhatsApp, ou tornar-se uma conta oficial, trazendo confiança e credibilidade ao atendimento. Os clientes possuem, assim, a garantia de que as conversas estão sendo realizadas com representantes oficiais de uma marca ou negócio.

Empresas com API do WhatsApp

A API do WhatsApp Business permite que empresas tenham escalabilidade através da comunicação com mais pessoas simultaneamente, conectando vários atendentes ao mesmo número. Além disso, permite utilizar chatbots ainda mais inteligentes, que dão mais agilidade ao atendimento. E é capaz de reduzir o custo com atendimento e ter segurança de dados garantida pelo Facebook, detentor dos direitos do WhatsApp.

Embora seja possível o atendimento de empresas por WhatsApp Business sem a API, com a contratação por provedor oficial do WhatsApp Business API, a empresa otimiza seu atendimento ao cliente, melhorando a experiência com ele desde o primeiro contato.

Com a API contratada, há a garantia de estabilidade com um processamento muito mais rápido, suporte do WhatsApp BSP e HSM (High Structured Message) para mensagens ativas, pré-aprovados pelo WhatsApp. Trazendo, assim, melhores resultados para as organizações, como o processamento mais ágil e o suporte direto com a ferramenta.

Resultados WhatsApp Business

Atualmente, a API do WhatsApp é emitida por parceiros da ferramenta, chamados de provedores oficiais (BSP). Como feito pela ASC Brazil, com o serviço ASC SAC, que com a integração na plataforma omnichannel, o atendimento por WhatsApp Business teve números representativos para a DeltaCob.

A empresa de serviços personalizados de recuperação de crédito, que fazia cerca de 500 atendimentos por dia antes da utilização do serviço e, atualmente, tem uma média de 2.500 atendimentos diários. O WhatsApp se consolidou como seu principal canal de atendimento, ultrapassando a marca de 45 a 50 mil atendimentos no mês.

De acordo com o gerente executivo da DeltaCob, Odair Rodrigues, o atendimento digital permitiu que diminuísse as reclamações por falta de cordialidade ou insatisfação no atendimento via telefone com o canal digital fortalecido. “Nosso fluxo de ações eletrônicas pôde ser mais assertivo, aumentando consideravelmente o volume diário de atendimentos via plataforma digital, portal de negociações e chatbot.”, esclarece Odair.

Nos três primeiros anos de parceria, a DeltaCob aumentou seu receptivo através do atendimento no WhatsApp e agilizou a operação. Cada agente consegue atender 10 clientes simultaneamente, ou seja, com 17 agentes ativos, é possível atender até 170 clientes.

Os números mostram a importância do WhatsApp na comunicação de uma empresa e afirmam a relevância de estar presente nesse canal de comunicação. Com o WhatsApp Business API, além de aproximar o atendimento do cliente, as empresas otimizam sua operação e passam ainda mais credibilidade ao mercado.

