Vendas online: seller center ajuda marketplaces a crescerem

* Por: - 22 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 22/10/2021 – “Com a transformação digital mais acelerada, colocar os dados no centro do negócio facilita que diferentes segmentos de mercado gerem mais valor ao negócio”

Com alta das vendas online, Seller Center permite que marketplaces concentrem a gestão dos sellers em uma plataforma única para crescer exponencialmente



Se por um lado a pandemia e os novos hábitos de consumo afetaram o varejo físico, por outro esses fatores fortaleceram o varejo digital. Mesmo com a reabertura das lojas físicas, as vendas online em marketplaces e e-commerces só crescem. Prova disso é que, nos três primeiros meses de 2021, foram realizadas 78,5 milhões de compras online, segundo uma pesquisa da Neurotrust. Isso significa um aumento de 57,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre os principais motivos para esse crescimento estão a facilidade de pesquisar produtos e boas ofertas, as promoções oferecidas pelas plataformas digitais, além da comodidade de adquirir um item ou serviço desejado em poucos cliques, sem precisar sair de casa. Não à toa, hoje, 74% dos consumidores preferem comprar online, de acordo com a NZN Intelligence.

Embora o mercado de varejo digital esteja aquecido, atrair novos clientes, controlar as vendas e otimizar a experiência do consumidor são alguns dos desafios enfrentados por quem vende na internet.

Quando uma empresa que já possui um e-commerce e evolui para um marketplace, a responsabilidade de captar parceiros, gerir vendas, qualificar lojistas e realizar controle financeiro exige avaliações rápidas para tomar decisões.

Nesse cenário, novas tecnologias têm surgido para facilitar essas demandas e a transformação de lojas virtuais em marketplaces. É o caso do Seller Center, ferramenta de gestão de marketplace que tem chamado a atenção no mercado.

O Seller Center é a ferramenta do marketplace para gerenciar a visão dos principais indicadores de performance do marketplace. Até pouco tempo, controlar o volume de sellers em um marketplace era realizada de forma manual, o que não garantia agilidade nos fluxos da loja virtual. Hoje, a necessidade de uma visão ampla para buscar a melhor experiência para o consumidor e ampliar o volume e a qualidade dos parceiros

Na prática, o Seller Center é uma ferramenta para centralizar a gestão do marketplace, do onboarding dos vendedores, gestão de catálogo e frete, até atualização de status dos pedidos, comissionamento e repasse e pós-vendas. Um dos grandes benefícios para o varejista é ter à disposição uma poderosa ferramenta de BI para gerenciar cada etapa da operação do marketplace com base em dados e indicadores.

Para o CEO da OmniK, Thiago Coelho, um dos benefícios dessa inteligência de dados é captar informações capazes de direcionar a estratégia da cadeia de negócios. “Os dados gerados no Seller Center ajudam a empoderar tomadas de decisão, melhorar a personalização e a experiência do cliente, assim como ampliar as vendas e a qualidade do serviço prestado. Dessa forma, é possível o marketplace crescer exponencialmente e ter sucesso”, disse.

Atualmente, diversas organizações estão se beneficiando com o uso do data driven e colhendo resultados consistentes. Marcas orientadas por dados, inclusive, têm uma probabilidade 23 vezes maior de conquistar clientes e 19 vezes maior de ter lucratividade, conforme constatou um estudo da consultoria McKinsey.

“Com a transformação digital cada vez mais acelerada, colocar os dados no centro do negócio facilita que diferentes segmentos de mercado gerem mais valor ao produto ou serviço ofertado e aumentem o faturamento e a visibilidade”, pontuou Coelho.

Outra vantagem também merece destaque: identificar e antecipar situações que possam trazer ameaças para a empresa. Por exemplo, o Seller Center ajuda a prever problemas na jornada de compra do cliente antes de ele entrar em contato com o SAC ou fazer um comentário negativo nas redes sociais. Conhecendo ele bem, a organização consegue traçar estratégias eficazes e com menos risco de erro.

Dessa forma, investir em soluções complexas para ter um marketplace ou e-commerce de alto impacto é algo que ficou no passado. Agora, a tecnologia é uma aliada e os dados coletados de ferramentas como o Seller Center podem ajudar empresários e varejistas a terem uma visão data driven nos negócios e ampliarem os negócios.

A OmniK é uma empresa do Grupo FCamara que tem como propósito transformar negócios em marketplaces escaláveis de forma simples e acessível. Para isso, desenvolveu um Seller Center com várias integrações e automações para uma gestão data driven do marketplace que resulte em um crescimento exponencial das marcas.

Website: http://www.omnik.com.br