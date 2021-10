Assentamento de piso: dicas para fazer do jeito certo

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de outubro de 2021.

Se você não sabe como fazer o assentamento de piso, chegou ao lugar certo. Neste artigo, vamos mostrar diversas orientações para que esse procedimento seja aplicado com eficiência.

Aqui, abordaremos detalhes importantes sobre a escolha dos materiais, preparação do ambiente, escolha do piso, entre outras questões. Continue com a leitura e tire suas dúvidas.

Escolha o piso correto

Imagine a seguinte cena: depois de procurar por vários dias, você encontrou o piso dos sonhos. Porém, ao ler as orientações do fabricante, identificou que ele não é a melhor alternativa para a sua residência.

Em um primeiro momento, a situação acima pode trazer desespero para muitas pessoas. No entanto, antes de finalizar o pedido, é fundamental ter cuidado com as características do piso.

Existem alternativas que podem ser instaladas em locais molhados e expostos ao tempo, como piscinas. No entanto, outras opções não são indicadas. Se você está procurando por resultados em médio e longo prazo, é essencial redobrar a atenção para esses cuidados.

Nunca é demais lembrar que, em locais abertos, é importante analisar outros itens antes de adquirir um produto. Você deve utilizar argamassas que sejam resistentes e que atendam as características de cada ambiente, além de ter os reajustes necessários para o espaço.

Separe os materiais

Para fazer o assentamento de piso, você vai precisar dos seguintes materiais.

Espaçadores;

Recipientes para misturar a argamassa;

Cortador de piso;

Martelo de borracha;

Desempenadeira;

Vassouras.

Na hora de escolher materiais, dê preferências para empresas que são referências no assunto, como a Furaço, especialistas em grades de piso.

Instalação própria x instalação com especialista

Para as pessoas que pretendem fazer a contratação de um azulejista, pode ficar tranquilo. Afinal, o profissional contém as ferramentas mais adequadas para desenvolver o trabalho.

No entanto, se você pretende executar o assentamento por conta própria, construa uma lista com todos os materiais necessários.

Precisamos ser sinceros, caro leitor. Mesmo que as pessoas tenham atenção redobrada com o assentamento, pode ter algumas perdas. Para evitar problemas, recomendamos adquirir a quantidade de piso necessário para fazer a cobertura de todo o espaço planejado. Um valor excedente ideal é de, pelo menos, 5%.

Em alguns casos, a reserva não será utilizada. Porém, ela pode ser útil para outros momentos como substituição e reparos. Pode ocorrer algum problema em que seja necessário remover uma parte do piso e colocar outro material no lugar.

Nessa situação, provavelmente, as pessoas não gostam de substituir um material com uma cor diferente da peça original. Então, tenha uma quantidade de reposição para ter menos dores de cabeça.

Planeje a instalação

Outra dica interessante é planejar a instalação. Essa orientação vale não só para o azulejista, mas também para as pessoas que desejam executar o serviço por conta própria.

Um dos erros mais comuns é não ter atenção à estampa que o piso deve formar. Você precisa analisar o espaço completo e características arquitetônicas (pontos de água e energia).

Para alcançar os resultados desejados, busque evitar os recortes. Assim, você consegue aproveitar as peças com mais eficiência. Para as pessoas que precisam fazer cortes de tiras finas, recomendamos contar com o apoio de ferramenta adequada ou recorra a algum profissional para que ele deixe a peça com uma linda aparência.

Faça a preparação do ambiente

Agora, vamos falar sobre a preparação do ambiente. É fundamental verificar os pontos abaixo.

Caixinhas de elétrica estão posicionadas?

O arame guia já foi passado pelos conduítes?

Os pontos de água e esgoto já estão nos lugares corretos?

As tubulações de gás estão com algum vazamento?

Existem defeitos na impermeabilização, ralos e cantos?

Após esse processo, tenha cuidado com a base. Remova todos os itens que podem prejudicar a aderência da massa de assentamento.

Poeira;

Tintas;

Óleos;

Restos de massa.

Você pode remover alguns elementos com a vassoura. Já outros itens é necessário recorrer a produtos químicos.

Aplique com cuidado

Quando utilizamos as massas para o assentamento, é importante lembrar que elas secam. Além disso, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, esses materiais não podem ser reaproveitados.

Diante desse cenário, as massas não podem ser preparadas de qualquer forma. Siga as orientações do fabricante para evitar problemas. Veja abaixo outras dicas.

Faça a mistura da água até alcançar uma massa uniforme. Pare somente quando não visualizar bolinhas de ar;

Descanse a mistura por, pelo menos, 10 a 15 minutos;

Coloque argamassa. Esse processo deve ser feito do lado liso da desempenadeira. Aplique a quantidade necessária até produzir os cordões.

Aplique o lado dentado da desempenadeira.

Aqui, vale uma observação importante para as placas que são iguais ou contém valores acima de 30 × 30cm. Coloque argamassa no fundo da peça,. Para isso, acompanhe as mesmas normas. Inicialmente, faça a distribuição no lado liso da desempenadeira. Em seguida, no lado dentado.

Após descobrir assentamento de piso dicas para fazer do jeito certo, siga-nos nas redes sociais e conheça outras orientações importantes para a sua rotina.