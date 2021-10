Dicas para criar uma boa landing page para a marca

Compartilhe Facebook

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas para criar boas landing pages.

Uma landing page é um dos ativos mais importantes para qualquer campanha de marketing digital. Sua função é convencer os visitantes e incentivá-los a realizar uma ação. Os visitantes podem ser direcionados a uma landing page a partir de uma variedade de canais, como anúncios pagos, resultados de mecanismos de pesquisa orgânicos, e-mails ou publicações em mídias sociais.

Uma página de destino deve incluir frases de chamariz simples e claras, como botões como “Cadastre-se agora”, “Comece sua avaliação gratuita” ou “Adicionar ao carrinho”. Uma página de destino bem projetada pode aumentar as taxas de conversão para campanhas de marketing digital em até 300%.

Segundo ele, as landing pages, ou páginas de destino, são um elemento crítico de qualquer campanha de marketing digital. Uma página de destino bem projetada aumentará suas taxas de conversão e ajudará a empresa a atingir os objetivos de negócios com mais rapidez.

Ele explica que uma das principais dicas é ser direto ao ponto na landing page. Para Darzi, uma das principais dicas para escrever uma boa página de destino é ser muito claro sobre o que se deseja obter da página e o que os clientes em potencial receberão em troca.

“Você tem cerca de 2 segundos para chamar a atenção deles antes que eles passem, então certifique-se de ser conciso e claro”, explicou.

Em seguida, o especialista destaca ser importante investir em CTA na landing page. Isso porque, ele explica que uma CTA é uma das principais coisas que farão a empresa se destacar no competitivo mundo do marketing digital. “Os CTAs podem assumir várias formas, mas devem ser sempre claros e envolventes”.

Por fim, Darzi explica ser essencial contar com a ajuda de uma agência de marketing digital na hora de criar uma landing page. Ele explica que as páginas de destino ajudam a criar uma identidade de marca específica e aumentar as taxas de conversão do cliente.

“Felizmente, as agências de marketing digital podem ajudar as empresas a criar páginas de destino eficazes que atingirão seus objetivos em tempo hábil”, concluiu.

