Dicas de turismo e natureza em Capitólio

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2021.

Situado em Minas Gerais, Capitólio é um verdadeiro tesouro nacional! É o local perfeito para quem curte férias no meio da natureza e procura descanso e paz, entre lindas paisagens e águas limpas e cristalinas! Situado a cerca de 280 km de Belo Horizonte, 440 km de São Paulo e a 635 km do Rio, Capitólio é sobretudo conhecido pelas suas belas cachoeiras e pelo ​​Lago de Furnas. Sim, Minas pode não ter mar, mas quem precisa de praia quando tem a represa de Furnas, um dos maiores lagos artificiais do mundo?! Por isso, trate de conseguir seu aluguel de lancha Capitólio para melhor explorar a zona e marque hoje mesmo sua viagem!

Como visitar?

Alugando uma lancha, ficará muito mais fácil conhecer a região, navegando pelas águas verde esmeralda do lago. No total, são 1.440 km² de extensão para explorar! Para que você tenha uma ideia, é quatro vezes mais do que a Baía de Guanabara, situada no Rio!

Pelo caminho exsitem muitas grutas e cachoeiras, assim como cânions – alguns com 20 metros de altura! – para conhecer.

Se optar pelo aluguel de lancha em Capitólio, você poderá fazer a visita ao seu ritmo, parando para um mergulho sempre que quiser – e onde quiser! Além disso, sempre evita o stress das excursões e viagens com desconhecidos, atrasos, barulho, etc. E mesmo se você não tiver licença de barco, pode sempre juntar ao aluguel de lancha o pedido para contar com um marinheiro experiente a bordo.

O que você não pode perder em Capitólio

Vamos ao que realmente importa: as principais atrações de Capitólio! Aqui fica uma lista daquilo que você não pode de maneira alguma deixar de visitar!

1. Lago da Represa de Furnas

O Lago da Represa de Furnas é, sem dúvida, a atração mais procurada pelos visitantes.

Só nesta área, você poderá conhecer:

A Lagoa Azul com suas águas cristalinas;

O Vale dos Tucanos, uma formação rochosa LINDA muito parecida com um cânion;

Mergulhar na cachoeira Cascatinha;

Visitar os os canyons de Capitólio com suas duas quedas de água impressionantes;

Terminar a visita na Cachoeirinha da Ilha, tomando uma bebida bem fresquinha no bar flutuante.

2. Mirante dos Canyons

No Mirante dos Canyons, você ficará com uma boa “ideia” daquilo que é o Capitólio e das paisagens envolventes. Pode-se dizer que este é o melhor cartão postal da região e, por isso, não deixe de visitá-lo.

Aqui você vai encontrar boas estruturas e serviços, caso precise ir ao banheiro ou trocar de roupa, por exemplo.

Também tem algumas trilhas para explorar – como a da ponte suspensa – onde você pode encontrar uma zona muito legal, com uma pedra bem posicionada para tirar as melhores fotos de viagem!

3. Canyon Cascata Eco Parque

Aproveite as vistas dos três mirantes e, fica a dica, o último tem a melhor vista! Pelo caminho desfrute também das piscinas naturais e das quedas de água.

Aqui você pode fazer a Trilha do Sol, uma das mais conhecidas de Capitólio com paisagens incríveis!

A questão agora é: quando vamos?