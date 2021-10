Grande Lançamento Global do Desenvolvimento Global do Grupo TIENS: Troca, Transcendência e Sucesso

Ainda se lembra que em 2015, uma empresa privada organizou uma viagem a Nice, França, para mais de 6.700 empregados, e estabeleceu um Recorde Mundial do Guinness, que foi notícia nos meios de comunicação social de 167 países de todo o mundo e se tornou uma notícia global? Muitos académicos, especialistas e meios de comunicação social estão curiosos e a explorar que tipo de empresa é esta e como tem obtido sucesso global em apenas 20 anos. A interpretação, os segredos e as respostas dos 26 anos de desenvolvimento da empresa encontram-se no livro Desbloquear a Porta do Imperador que foi publicado em Londres em Janeiro de 2021 e no livro Desenvolvimento Global do Grupo TIENS: Troca, Transcendência e Sucesso que foi amplamente publicado globalmente em outubro de 2021. Estes dois livros, em conjunto com o Sr. Li Jinyuan e o Grupo TIENS, Nova Teoria da Troca e Transcendência, formam o sistema da teoria da sabedoria do Grupo TIENS.

O Sr. Li Jinyuan e o Grupo TIENS documentam as histórias empresariais, Nova Teoria de Troca e Transcendência, apresenta a inovação teórica, Abrir a Porta do Imperador descreve o processo de desenvolvimento, e Desenvolvimento Global do Grupo TIENS: Troca, Transcendência e Sucesso integra o sistema teórico. O Sr. Li Jinyuan, Presidente do Grupo TIENS, expressou a esperança de que estes quatro livros possam orientar todos a abrir a porta da sabedoria, embarcar no caminho da perseguição, entrar na sala dos sonhos, e finalmente alcançar o topo da sua própria glória!

O Sr. Li Jinyuan trabalhou arduamente em prol do seu sonho com toda a sua força. Em apenas alguns anos, o Grupo TIENS que fundou tinha milhares de milhões de activos; em 1997, o Grupo uniu os seus esforços e abriu os mercados em 37 países de uma só vez, e em 2002, desenvolveu mais de 60 filiais nacionais, abriu um mercado internacional e uma rede de marketing, e vendeu os seus produtos a 86 países e regiões; o seu ritmo e escala de desenvolvimento são espantosos!

O Sr. Li Jinyuan registou as suas histórias empresariais e as dos seus parceiros no livro Li Jinyuan e Grupo TIENS em 2002, mostrando qualidades valiosas como sonho, coragem, perseverança, mente e honestidade, o que é uma ajuda poderosa para um líder promover o desenvolvimento de empresas e fornece uma base teórica para o livro de acompanhamento Nova Teoria de Troca e Transcendência.

Nova Teoria de Troca e Transcendência

A TIENS ultrapassou inúmeros problemas e obstáculos no processo de desenvolvimento do mercado internacional. Depois de anos de experiência pioneira, o Sr. Li Jinyuan percebeu profundamente que a orientação teórica científica e unificada é muito importante para o desenvolvimento das empresas. Sintetizou cuidadosamente a experiência e as lições do desenvolvimento do mercado internacional da TIENS, combinado com o ambiente de mercado dinâmico, acompanhou os tempos, criou o seu próprio caminho para o sucesso, e apresentou uma “Nova Teoria de Troca e Transcendência” científica e prática, que é uma estratégia e táctica original de desenvolvimento de salto em frente. A Nova Teoria de Troca e Transcendência compilada pelo Sr. Li Jinyuan foi publicada em 2003, o que atraiu mais atenção à TIENS, tendo depois os amigos internacionais tomado o desenvolvimento da TIENS como exemplo para explorar a Porta Aberta do do rápido desenvolvimento económico.

Desbloquear a Porta do Imperador

Christopher Sheedy, como conhecido jornalista e escritor australiano, escreveu Desbloquear a Porta do Imperador a partir da perspectiva de um terceiro através de uma investigação aprofundada e compreensão, que foi lançada em Londres, Inglaterra, em janeiro de 2021. Christopher Sheedy acredita que, no contexto da integração económica global, a prática de desenvolvimento da TIENS e a sublimada Nova Teoria de Troca e Transcendência trouxeram novas práticas e ideias para o rápido desenvolvimento de mais empresas, e os amigos internacionais falaram muito sobre Desbloquear a Porta do Império. O Sr. Li Jinyuan dedicou-se à investigação em combinação com a nova prática inovadora, e optimizou, enriqueceu, aperfeiçoou e promoveu a Nova Teoria de Troca e Transcendência, que levou ao lançamento da Teoria de Desenvolvimento Global do Grupo TIENS: Troca, Transcendência e Sucesso, em outubro de 2021.

Desenvolvimento Global do Grupo TIENS: Troca, Transcendência e Sucesso

Desenvolvimento Global do Grupo TIENS: Troca, Transcendência e Sucesso combina novas práticas inovadoras para formar uma evolução teórica. Através de análise empírica e estudo comparativo, elabora de forma compreensiva como um grupo empresarial global, com base na “substituição e reorganização”, integra as mais recentes práticas empresariais, tecnologia de informação, gestão de redes e tecnologia de comunicação, tecnologia de combinação e ligação inteligente, tecnologia e plataforma de blockchain, etc. para compreender a forte combinação do negócio tradicional com a tecnologia moderna de informação em rede, e perceber a “auto-subversão e transcendência” nesta base. Mais importante ainda, este livro analisa profundamente os factores-chave do sucesso, e enumera casos típicos destes factores que promovem o desenvolvimento de empresas, o que desempenha um papel de referência e orientação muito importante para o layout e desenvolvimento global das empresas.

O Sr. Li Jinyuan afirmou que a TIENS vai continuar a sonhar com o futuro, promover o terceiro projecto com total confiança, acelerar a implementação da estratégia de “um corpo e múltiplas asas” sob a orientação da “nova teoria da transcendência de substituição” e do conceito de “coexistência, partilha e ganho mútuo”, expandir ainda mais o mercado global em profundidade, continuar a praticar a missão inicial de “levar a saúde aos seres humanos e servir a sociedade”, e alcançar um valor mais brilhante.