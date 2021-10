Rapper Emicida lança novo conto para auxiliar jovens a melhorar o sono

Compartilhe Facebook

28 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 28/10/2021 – “Há benefícios cientificamente comprovados da atenção plena em crianças, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas…”

Rapper brasileiro, que se tornou autor do best-seller infantil, lança novo conto exclusivo em plataforma de bem-estar com o objetivo de ajudar no sono das crianças

Segundo pesquisa do Instituto do Cérebro da PUCRS, 27% das crianças de 4 a 12 anos e 50% das crianças entre 0 e 3 anos estão enfrentando dificuldade em relação ao sono desde o início da pandemia. No mês das crianças, o rapper Emicida anunciou um novo conto para promover a saúde mental e o bem-estar infantil, com destaque para o envolvimento dos pais. Emicida se tornou um autor de best-seller infantil e é a terceira vez que desenvolve uma história em plataforma global com foco nas crianças.

Pensando nisso a plataforma Meditopia, criou com o rapper a história intitulada “O Discotecário Fernando” fala sobre um DJ que encontra refúgio na música, o que lhe dá força para lutar contra seus medos e ansiedades. O áudio tem o objetivo de ser ouvido em família, possivelmente no fim do dia como um auxílio a indução do sono dos jovens. A mesma pesquisa da PUCRS ainda revela que cerca de 20% a 40% das pessoas se queixam de ter problemas para conseguir dormir ou dormem mal. Durante a pandemia, isso pode se intensificar.

O rapper destaca a importância do envolvimento de pais e filhos no tema: “Quando somos crianças e também nem tão crianças assim, todos nós temos os nossos medos e ansiedades. No livro ‘E Foi Assim Que Eu E A Escuridão Ficamos Amigas’, apresentei isso de uma perspectiva e acho que é algo que sempre devemos retomar. Agora, nessa parceria com a Meditopia, tivemos a oportunidade de abordar este tema em formato de áudio”, relatou.

A história vem bem a calhar com os dados coletados em um levantamento feito pela PUCRS “Como está o seu sono nessa quarentena?” de 2020. O estudo investigou os impactos do confinamento domiciliar no sono de adultos e de seus filhos durante a pandemia. Cerca de 50% das crianças entre zero e 3 anos de idade apontaram que estavam com dificuldades para dormir ou permanecer dormindo. E pelo menos 27% das crianças na faixa entre 4 e 12 anos apresentaram dificuldades relacionadas ao sono.

O chamado “insônia subjetiva” é uma queixa para quase metade da população planetária. A faixa entre vinte e quarenta por cento reclama que possuem problemas para conseguir dormir ou dormirem mal.

