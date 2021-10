Nova geração de apps ajuda empresa a organizar o dia a dia

Compartilhe Facebook

* Por: - 28 de outubro de 2021.

28/10/2021 – No mundo digital, estamos todos conectados. É como se você estivesse em todos os lugares, o tempo todo. Isto traz praticidade, mas pode causar problemas

Já são mais de 2,9 milhões de aplicativos disponíveis apenas na Google Play Store; número de softwares que ajudam as empresas e profissionais a organizarem o tempo aumenta à medida que a necessidade de lidar com a correria da vida profissional e pessoal também cresce

Ano após ano, novos aplicativos surgem para ajudar as empresas na organização da correria do dia a dia. Esta profusão de dispositivos digitais pode ser mensurada em dados do Google Play Store, loja oficial de aplicativos para o sistema operacional Android, que em 2020 alcançou o número de mais de 2,9 milhões de aplicativos disponíveis para download, segundo informações da própria ferramenta.

Hoje, com a ajuda de apps, já é possível gerenciar diversos aspectos da vida profissional, como automatizar o envio de mensagens, planejar as atividades, definir lembretes, entre outros.

De fato, 56% dos brasileiros confessaram que tiveram dificuldade para equilibrar a vida profissional e pessoal no primeiro semestre de 2020, conforme pesquisa da FGV (Fundação Getulio Vargas). Com as empresas tornando-se cada vez mais digitais assim como sua comunicação com os funcionários e clientes, a busca por soluções de comunicação que se enquadre nesse modelo online só cresce.

Hassan Khater, CEO do SKEDit Scheduling App, aplicativo que permite agendar mensagens, observa que o número de softwares que ajudam as pessoas a organizar o tempo aumenta à medida que a necessidade de lidar com a correria da jornada de trabalho cresce.

“Hoje, há um aplicativo para cada necessidade. Com tantos recursos disponíveis, tornou-se muito mais fácil organizar agendas e otimizar o tempo no trabalho, nos estudos e no lazer. São vários tipos de programas, todos com a mesma finalidade: ajudar o usuário a coordenar seu dia a dia”, afirma.

Como um aplicativo pode ajudar na vida profissional?

O executivo destaca que, com a pandemia de Covid-19 e a implementação de medidas como o trabalho remoto e a educação à distância, as empresas buscaram novas estratégias de comunicação interna e externa.

“No mundo digital, as pessoas estão migrando cada vez mais para os aplicativos de mensagens, assim como as empresas estão os seguindo. Aplicativos como o SKEDit visam fazer esse intermédio. Em um dia normal, por meio de diversos canais, um usuário interage com o pessoal do trabalho e da faculdade e mantém contato com os parentes e amigos. É como se você estivesse em todos os lugares, o tempo todo. Isto traz praticidade, mas, se for algo mal administrado, pode causar problemas”, reflete.

Com efeito, a ansiedade é o transtorno mais presente durante a crise sanitária, atingindo 86,5% dos brasileiros, conforme estudo do Ministério da Saúde realizado no primeiro semestre de 2021. Entre os profissionais, 31% continuavam trabalhando presencialmente e 93% adotaram o distanciamento social.

Para Hassan, chama atenção na pesquisa a alta porcentagem de pessoas que desenvolveram ansiedade no contexto do trabalho remoto. “Fica claro que a maioria das pessoas ainda não aprendeu a lidar com a separação entre a vida privada e a profissional, e não tem a tecnologia como uma aliada”, diz.

Para exemplificar, o CEO afirma que, com um aplicativo de agendamento de mensagens, o usuário pode usar a inovação a seu favor, podendo economizar tempo, organizar melhor sua rotina, definir lembretes e aumentar a produtividade.

“Com o agendamento de mensagens é possível fazer muita coisa no ambiente corporativo, principalmente em plataformas de comunicação muito conhecidas no mundo. Automatizar as comunicações das empresas é fundamental para a sobrevivência, especialmente das PMEs e agências de marketing. E também para manter o contato com os clientes de um modo melhor e mais eficiente”.

Além disso, ele comenta que a grande necessidade e lacuna do mercado fez com que investidores colocassem boa parte do tempo e esforço no desenvolvimento de aplicativos como o SKEDit Scheduling App, que são criados para atender ao número crescente de usuários que se comunicam por meio de aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram, Signal e Slack. “Os usuários podem programar mais de 1 milhão de mensagens por mês apenas no WhatsApp e no WhatsApp Business”, acrescenta ele.

Jad Khater, também COO do aplicativo, complementa que um recurso importante para usuários corporativos é o adicionamento de listas, o que possibilita que as empresas se comuniquem com vários conjuntos de clientes, cada um enviando uma mensagem diferente.

“O ambiente digital é desafiador e os profissionais encontram-se cada vez mais ocupados, mas, em uma geração com tantos aplicativos disponíveis, ficou mais fácil se manter organizado. Aplicativos como esse vieram para resolver o problema de comunicação B2C. As empresas que usam aplicativos de mensagens para se comunicar com seus clientes estão crescendo muito rapidamente, pois têm uma taxa de engajamento mais alta, uma taxa de cliques maior e uma taxa de abertura elevada”, finaliza.

