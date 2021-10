Tecnologia na nuvem facilita o dia a dia dos empreendedores

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 28 de outubro de 2021.

Ribeirão Preto, SP 28/10/2021 –

Recurso gera vantagens que favorecem a estrutura organizacional e um controle mais efetivo dos custos, independentemente da área de atuação



A telefonia em nuvem é uma central telefônica que fica hospedada em servidores na internet. Ela segue a tendência de muitos outros sistemas de comunicação, que deixaram de ser analógicos e passaram para o meio digital. Também conhecida como computação na nuvem (em inglês cloud computing) é uma metodologia na qual as empresas podem hospedar suas informações, sistemas e hardwares na infraestrutura de um provedor desse tipo de serviço, permitindo o acesso virtual de todos os dados armazenados. O recurso gera muitas vantagens favorecendo a estrutura organizacional e um controle mais efetivo dos custos, independentemente da área de atuação.

Segundo Marcelo Coelho, diretor da Krolik, a telefonia em nuvem funciona através de uma conexão com a Internet e substitui facilmente o serviço de telefonia convencional. Além de ser uma solução moderna e tecnológica. “Com esse sistema é possível agilizar a comunicação da sua empresa e, consequentemente, agregar inovação ao seu negócio”, relata.

Coelho explica que, seja pequena, média ou grande, a tecnologia em nuvem é funcional para empresas de todos os tamanhos. “Praticidade, objetividade no atendimento seguido de agilidade são a chave do sucesso de um atendimento virtual, independentemente do número de funcionários que o negócio possui, por isso a ferramenta é ideal para qualquer empreendimento”, diz.

De acordo com o diretor da Krolik, frequentemente as pessoas precisam de dados referentes a uma ligação, mas quando procuram em seus arquivos, percebem que essas informações foram perdidas. “Para que isso não ocorra, existe um sistema de Backup (cópia de segurança) via Internet com armazenamento dos dados em nuvem privada. Essa opção garante que a empresa tenha toda informação armazenada ao longo de anos, sem se preocupar”, fala.

Coelho ainda revela que com a tecnologia na nuvem é possível ter gestão total da telefonia, monitorando os resultados para tomar decisões assertivas. “O sistema possibilita a gravação de todas as ligações realizadas e recebidas, além de informar o valor consumido de todos os ramais em tempo real”, finaliza o diretor.

Website: https://kroliktelecom.com.br/