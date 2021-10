Quais as principais modalidades de competições off-road?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2021.

Manobras radicais, saltos e velocidade arrancam o fôlego nas competições mais empolgantes do motociclismo.

O mundo off-road é perfeito para quem gosta de adrenalina, poeira e esportes radicais. Com pistas e campeonatos realizados em diferentes terrenos, os motociclistas chegam ao seu extremo, demonstrando habilidades e muita criatividade em cima de duas rodas.

Para isso, é preciso que o piloto esteja seguro, com os equipamentos adequados para praticar as mais variadas manobras. Mas, você sabe quais são as principais modalidades de competições off-road? Confira abaixo as características de cada uma delas e descubra a que mais combina com o seu estilo.

Motocross

Sem dúvidas, o motocross é a modalidade mais conhecida, seja pela cobertura da imprensa ou pela familiaridade com as imagens de pilotos no meio de rampas de terra. O gênero surgiu em 1924, mas existem registros de corridas similares anos antes da criação da competição.

A modalidade acontece em circuitos de 1,5 km de extensão, em pistas fechadas dentro de terrenos com características naturais. O percurso deve conter ainda, saltos artificiais, de modo a incluir todos os critérios para a construção da prova.

Mesas, kings, costelas, saltos duplos e triplos, além do famoso “table top”, fazem a alegria da torcida e cabe aos pilotos apresentarem suas habilidades sob duas rodas. A competição acontece em terreno molhado e as provas costumam durar cerca de 30 minutos.

Cada circuito de motocross conta com até 40 pilotos alinhados no gate (trava metálica para impedir o acesso à pista) e as baterias incentivam os participantes a irem sempre além, demonstrando sua experiência até a linha de chegada.

Supercross e Arenacross

O supercross é uma modalidade de competição off-road amplamente conhecida nos Estados Unidos, onde a prática do esporte acontece em um grande campeonato, o AMA Supercross. O espetáculo conta com apresentações realizadas em ginásios e estádios, em pistas totalmente artificiais e com até 1 km de extensão.

Os circuitos, apesar de mais curtos que os do motocross, possuem rampas mais íngremes, fazendo com que o piloto alcance alturas maiores, porém em distâncias menores. Com muitos saltos e costelas, o circuito de supercross testa as habilidades do piloto a cada instante.

O público acompanha tudo de perto nas arquibancadas, tornando a apresentação um verdadeiro show de ousadia e aventura.

Já o arenacross é uma vertente do supercross, com pistas relativamente menores. As motos utilizadas nas duas competições são as mesmas, no entanto, na arenacross os saltos e os obstáculos são um pouco diferentes.

Enduro

O Enduro é uma das modalidades off-road mais extremas do motociclismo, colocando à prova a resistência e habilidade de pilotos em pistas repletas de desafios. Os itens utilizados para aumentar o grau de dificuldade incluem troncos de árvore, pneus, pedras, entre outros elementos naturais e artificiais.

A categoria pode ser dividida em 4 modelos diferentes: Enduro FIM, Hard Enduro, Enduro de Regularidade (somente no Brasil) e Super Enduro.

Os pilotos geralmente largam em intervalos diferentes e devem percorrer um trajeto específico, ajustando-se à prova e aos obstáculos da trilha. Em algumas competições, é preciso passar por pontos de controle que irão influenciar na classificação final.

Freestyle

Manobras de arrepiar e saltos a altitudes elevadas é a premissa do freestyle motocross. A competição acontece em pistas com rampas de terra e metal, lançando o piloto para saltos enormes, em que ele deve realizar as manobras mais criativas ou complexas para somar pontos.

Ao longo das baterias, apenas os pilotos mais ousados seguem nas pistas para disputar o primeiro lugar. Estilo, dificuldade da manobra e o uso do percurso são critérios avaliados pelos juízes, assim como a reação do público.

Rally

Um dos termos mais conhecidos dos esportes radicais off-road, o rally consiste em uma competição realizada com motos modificadas, com duração de pelo menos três dias. O circuito em linha possibilita que os pilotos acampem no local e continuem a disputa no dia seguinte.

Assim como outras modalidades off-road, a classificação tem relação com a velocidade e a regularidade dos motociclistas, incluindo trechos de deslocamento e trechos com PCs, onde o tempo do piloto é cronometrado.

Trial

O trial é uma das modalidades de competições off-road em que a velocidade não tem tanta relação com o resultado. Nesse caso, a ideia é proporcionar condições de modo que o piloto utilize suas técnicas para transpor os mais variados obstáculos, como pedras, rampas, canos, troncos e demais itens naturais ou artificiais com alto grau de dificuldade.

As provas acontecem em percursos com áreas de pontuação e deslocamento, e contam com a presença do público. O piloto precisa ter total domínio sobre a moto, visto que perde pontos se encostar o pé no chão, deixar o veículo morrer ou sofrer alguma queda.