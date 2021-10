Brasil já tem mais de 200 empresas certificadas no Sistema B

Compartilhe Facebook

29 de outubro de 2021.

Ao completar 8 anos, Sistema B programa série de ações com Empresas B até 31/10. A VCT, que recebeu o certificado de Empresa B esse ano, se junta à causa.

Em outubro de 2013, o Movimento B chegou ao país com o Sistema B Brasil, organização sem fins lucrativos responsável pelo engajamento, divulgação e articulação regional deste movimento global, que foi fundado pelo B Lab e une pessoas que usam o poder de seus negócios para auxiliar na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, focada em questões sociais e ambientais.

Em comemoração aos seus oito anos de atuação, o Sistema B Brasil preparou uma série de ações em parceria com as Empresas B, com o objetivo de trazer mais conhecimento sobre o movimento e sua importância para o futuro do planeta. “Entendemos que existem muitas pessoas e empresas que estão engajadas com nossos valores e causas, mas, que ainda não entenderam de fato o que é o Sistema B e como podemos auxiliá-los a tirarem do papel essas práticas que já são reconhecidas internacionalmente como necessárias. Hoje, temos a oportunidade de nos apresentar de maneira leve e didática e trazer para perto essas pessoas”, explica Francine Lemos, Diretora Executiva do Sistema B Brasil.

“Para nós, da Viña Concha Y Toro fazer parte das empresas que integram o Sistema B reafirma o compromisso que temos com a agenda ESG. Reduzir nossa pegada ambiental, lutar para diminuir as emissões de carbono, melhorar a biodiversidade das extensas operações de vinhedos da companhia e adotar práticas de responsabilidade social é o que nos move e fortalece, diante do enorme desafio que vivemos neste século. Sermos vistos como uma companhia responsável e engajada pelos nossos clientes e consumidores é fundamental para a consolidação de nosso propósito e do fortalecimento de nossas marcas”, comentou Mauricio Cordero, diretor geral da VCT.

As ações que acontecem nessa última semana de outubro têm como objetivo conectar o Sistema B Brasil e as marcas com o público que identifica a necessidade de ser parte da transformação de que o mundo precisa. Entre as ações previstas, as marcas da Concha y Toro, como Casillero del Diablo, Marques de Casa Concha e Reservado Concha y Toro estarão presentes nas páginas dedicadas a produtos B dos marketplace online Magalu, que é uma das B Movement Builders, Mercado Livre e Americanas, além dos sites do Mambo e Casa Santa Luzia.

Na “Semana B”, três das maiores redes de varejo do país, Americanas, Mercado Livre e Magalu, se unem ao Sistema B Brasil para criar um marketplace exclusivo em seus sites para venda dos produtos de Empresas B Certificadas, dando visibilidade para empresas realmente engajadas e ajudando seus clientes a fazerem uma compra consciente.

De 26 a 31 de outubro, um banner na página principal dos sites dos varejistas irá direcionar o consumidor a uma página especial, onde ele poderá acessar uma grande variedade de produtos, dentre eles as marcas de vinho da Concha y Toro, como Casillero del Diablo, Marques de Casa Concha, Trivento, Diablo e Reservado Concha y Toro. A ação será válida para todo o Brasil.

Também de 26 a 31 de outubro, a ação “Gôndola B”, parceria criada entre Sistema B Brasil e Casa Santa Luzia – tradicional supermercado localizado na Alameda Lorena, em São Paulo – dará destaque aos produtos de Empresas B Certificadas dentre os mais de 30 mil itens da loja, entre nacionais e importados.

Os consumidores poderão encontrar, em um mesmo local, diversas marcas, inclusive os vinhos da Concha y Toro Casillero del Diablo ou Marques de Casa Concha. O objetivo principal da “Gôndola B” é trazer mais conhecimento sobre essas empresas e as práticas por trás da certificação.

O Sistema B é uma organização parceira do B Lab desde 2013, responsável pelo engajamento, divulgação e promoção local de todo Movimento B no Brasil e América Latina. Ele articula um movimento global de pessoas que usam os negócios para a construção de uma economia mais inclusiva, equitativa e regenerativa para as pessoas e para o planeta. No centro deste movimento estão as Empresas B, 216 já certificadas no Brasil e 793 na América Latina, que compartilham um perfil de negócio que equilibra propósito e lucro, considerando o impacto de suas decisões em seus trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidade e meio ambiente. No mundo, já são 4.070 empresas certificadas.

Viña Concha y Toro, que participa da ação, é uma empresa global líder na indústria do vinho com mais de 135 anos de história. Atualmente é a maior exportadora de vinhos da América Latina e uma das principais marcas de vinho do mundo, com presença em mais de 130 países, segundo dados do ranking da Wine Intelligence, consultoria mundial em vinhos. As origens de sua produção no Chile, Argentina e Estados Unidos conferem aos seus vinhos caráter e identidade, resultando em uma grande família de marcas globais únicas, reconhecidas mundialmente por sua qualidade, inovação e sustentabilidade.

A empresa está sediada em Santiago do Chile e possui 12.313 hectares de vinhedos plantados nos principais vales vitivinícolas do Chile, Argentina e Estados Unidos. Ela também possui 13 escritórios de vendas localizados em seus principais mercados ao redor do mundo. Em 2021, Viña Concha y Toro tornou-se uma Certified B Corporation.

Website: http://www.conchaytoro.com