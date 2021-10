Aplicativos de busca de empregos transformam a realidade profissional do país

* Por: - 29 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 29/10/2021 – Somente em agosto, por exemplo, foram criadas 373.265 oportunidades, maior número desde fevereiro deste ano.

Para quem está em busca de reingresso no mercado de trabalho, o aplicativo de celular é uma ferramenta que se torna uma grande aliada. E mais do que isso, trata-se de um sinal dos tempos de modernidade e readequação da realidade profissional provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Em conjunto com as transformações trazidas pela pandemia global do novo coronavírus, o quadro de constantes evoluções tecnológicas continua mudando diversos setores da sociedade. E para quem busca vagas de trabalho, estes fatores trazem duas consequências principais.

Assim sendo, por um lado, esses aspectos externam os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Mas por outro, ajudam a expandir o contorno das relações profissionais, oferecendo diferentes tipos de oportunidades.

Aplicativos de emprego: um novo patamar de possibilidades

Infelizmente, um grande número de brasileiros está desempregado. Neste sentido, os aplicativos para vagas profissionais se apresentam como uma alternativa. Isso porque essas ferramentas são capazes de mostrar uma série de oportunidades em todo o país.

Além disso, outro grande diferencial desses apps é a possibilidade de apresentar diferentes tipos de vaga. Isso inclui modalidades como:

Vagas de estágio nas mais diferentes áreas;

Oportunidades de emprego fixo, em todas as cidades e estados do país;

Além disso, vagas de emprego no modelo home office, com horários flexíveis;

Neste sentido há, inclusive, vagas de contratantes internacionais para trabalho em casa.

Esta é uma realidade que se reflete em todo o mundo. Mas aqui no Brasil, de forma específica, esses aplicativos de busca de emprego estão transformando realidades de maneira bastante positiva. Basta analisar alguns fatos para comprovar essa realidade.

Um panorama da situação empregatícia do Brasil

Aqui no Brasil, o panorama de empregos passa por um momento interessante. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o segundo semestre de 2021 trouxe uma série de vagas de trabalho. Somente em agosto, por exemplo, foram criadas 373.265 oportunidades, maior número desde fevereiro deste ano.

É claro que isso traz a possibilidade para muitas pessoas aproveitarem o momento positivo na busca de emprego. Além disso, cabe lembrar também que muitas empresas estão usando a tecnologia para buscar profissionais qualificados. E por isso, aplicativos de vagas de emprego estão cada vez mais populares e eficientes em ajudar quem quer se inserir no mercado de trabalho.

Neste sentido, há uma série de vantagens que esse tipo de recurso oferece, tanto para quem está contratando quanto para quem quer trabalhar. Algumas das principais são:

Flexibilidade, uma vez que o uso em dispositivos móveis facilita procurar emprego em qualquer lugar e a qualquer hora;

Versatilidade, pois esses aplicativos reúnem uma série de oportunidades em diversas áreas. Assim é provável encontrar a vaga que se busca em cada campo de atuação;

Além disso, esses apps também conseguem oferecer opções com relação a diferentes faixas salariais, cargos e cidades.

É claro que, diante desta novidade, também se torna indispensável pensar em questões como a segurança de dados dos usuários desse aplicativo. Neste sentido, existem empresas que inovam com o uso de aplicativos que concentram vagas de emprego.

Mea Vagas: um exemplo de aplicativo para busca de emprego

O Mea Vagas é um aplicativo desenvolvido para buscar oportunidades profissionais. A empresa trabalha com um aplicativo que tem como foco auxiliar o contato entre empresas e pessoas que buscam empregos. Isso em conformidade da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)para seus usuários.

Neste sentido, sua proposta principal é conectar quem está em busca de emprego diretamente com as empresas contratantes. Dessa forma, esta ferramenta funciona como um meio de campo entre ambos. Além disso, ela apresenta várias outras características interessantes:

Esse é um portal 100% nacional de concentração e encaminhamento de vagas. Desta forma, seu foco está em auxiliar na promoção de vagas e contratação de profissionais;

Os usuários começam a fazer uso desse serviço não precisam realizar cadastro nem efetuar pagamentos para fazer parte do aplicativo;

Além disso, o aplicativo opera de forma semelhante a uma rede social. O foco está na interação total entre empregadores e pessoas que estão em busca de oportunidades.

Esse conjunto de ações resultou em alguns números expressivos com relação ao uso do aplicativo para quem precisa.

Mesmo sem dados de contratação a partir do sistema, visto que o portal não executa esse tipo de trabalho, de julho a outubro de 2021 o Mea Vagas recebeu um total de 507.000 acessos. Neste último trimestre, a plataforma registrou um crescimento de 15%, o que demonstrou sua eficiência em termos de promover oportunidades para seus usuários

Perspectivas dos aplicativos de emprego no futuro

O uso de aplicativos de emprego demonstra um crescimento bastante expressivo de pessoas e empresas em busca de contatos e oportunidades de forma geral. Esses recursos oferecem uma maneira simples e eficiente de conexão entre o mercado de trabalho e pessoas qualificadas que querem ingressar em sua área de atuação.

Assim sendo, plataformas desse tipo desempenham um importante papel dentro da sociedade atual. Elas promovem um contato simples e seguro entre empresas e candidatos a vagas.

E ao considerar iniciativas como a proteção de dados e a gratuidade de serviços, as perspectivas são ainda mais positivas. De acordo com dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial, em 202, há várias profissões emergentes que terão destaque aqui no país. Algumas das principais são:

Área da tecnologia da informação (TI);

Departamento de marketing e vendas;

Especialistas em Big Data;

Especialistas em novas tecnologias;

Serviços de gerência em operações gerais.

Claro que áreas de home office e estágios também continuarão a apresentar uma procura mais significativa. Assim sendo, os portais de vagas de emprego por meio de aplicativos, fazem parte de uma tendência bem-vinda.

Para quem está em busca de reingressar no mercado de trabalho, esse tipo de ferramenta se torna uma grande aliada. E mais do que isso, trata-se de um sinal dos tempos de modernidade e readequação da realidade profissional provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Website: https://www.meavagas.com