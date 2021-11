Mercado estético na odontologia cresceu mais de 300% em 2019

Compartilhe Facebook

1 de novembro de 2021.

Com aumento da procura por um sorriso mais saudável, a odontologia estética lidera procura em consultórios odontológicos.

Segmento com grande crescente na área odontológica, a Odontologia Estética ganha força nos consultórios e clínicas da atualidade, proporcionando aos pacientes mudanças no visual para elevar a autoestima e contribuir com a confiança e bem-estar. A tecnologia agora já avança e colabora com os tratamentos estético-faciais ao oferecer ferramentas para clarear os dentes, harmonizar os traços do rosto, reduzir rugas e olheiras aparentes – o pacote completo para que o paciente possa contar com mais segurança ao sorrir e interagir socialmente.

Um dos carros-chefes dessa onda de valorização da aparência são as lentes de contato dentais: laminados de porcelana, com espessura mínima e ultrafina, que valorizam o sorriso tornando-o mais branco, alinhado e livre de falhas e manchas. Uma febre entre os famosos, agora dentes simétricos e de tom uniforme preenchem as fotos nas redes sociais e despertam a atenção em cliques perfeitos e cheios de estilo. O sorriso é apresentado como um e sua contribuição para a interação social é considerável em altos níveis.

Brasil no ranking da estética

Com a rápida dispersão de informação e alcance de serviços, a aplicação das lentes de contato dentais deixou de ser apenas coisa de celebridade e ganhou espaço (e cada vez mais adeptos) nos consultórios de todo o Brasil. Acompanhando essa tendência, várias clínicas odontológicas passaram a oferecer como uma de suas principais especialidades a aplicação dessas facetas, atraindo a atenção do público que prioriza um sorriso mais bonito e saudável.

Com a alta adesão a essa tendência, o segmento estético odontológico no Brasil foi diretamente impactado: segundo pesquisa de 2019, registrada pela Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE), o mercado estético na odontologia cresceu mais de 300%, fazendo com que o Brasil ocupe o terceiro lugar no ranking dos países com maior procura por estética no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

A capital da estética odontológica

Especialista em aplicação de lentes de contato dentais, a Primordialle Oral Clinic, clínica odontológica em Goiânia, é uma das clínicas que acompanha de perto o crescimento da estética no segmento odontológico, atraindo gente de todo o Brasil para a aplicação de lentes de contato dental e realização de outros procedimentos nessa área.

Seu fundador, Dr. Flávio Lima, ressalta o quanto a procura pela aplicação de lentes de contato dental tem crescido nos últimos anos. “Atualmente, a busca por um sorriso mais bonito vai além do apelo estético. As pessoas querem se sentir mais confiantes, e um belo sorriso tem contribuição direta nessa procura”, afirma o profissional. “Os profissionais de odontologia têm consciência de que, cada vez mais, o apelo estético é tão importante quanto a saúde bucal, e é essencial considerar ambos os fatores para levar ainda mais benefícios aos pacientes”.

Com os avanços tecnológicos atuais, os tratamentos estéticos na odontologia se tornaram mais acessíveis, proporcionando resultados mais rápidos e duradouros. No caso das lentes de contato dentais, um dos fatores que mais atraem os pacientes é a sua estabilidade: as lentes duram até 20 anos no sorriso, sem a necessidade do desgaste do esmalte natural como acontece com a aplicação das facetas. A Odontologia Digital otimiza o tempo de tratamento e proporciona agora aos pacientes procedimentos muito menos invasivos e com mais conforto, além de resultados muito satisfatórios.

À frente também do Primordialle Digital Lab, Dr. Flávio Lima é um dos profissionais odontologistas que destaca a contribuição do tratamento de lentes de contato dentais para um sorriso mais saudável e bonito. “A odontologia digital se preocupa principalmente em devolver às pessoas o verdadeiro prazer em sorrir por meio de tratamentos cada vez menos invasivos e diretos”, atesta o Dr. Flávio, afirmando que, com a contribuição da tecnologia, os resultados se tornaram ainda mais eficazes e precisos, e os avanços não param. Ele ainda faz o convite para que todos os que desejem cuidar da saúde do sorriso conheçam os tratamentos odontológicos oferecidos na cidade.

