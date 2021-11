Nakata oferece guias de vendas de autopeças para vários canais digitais

Compartilhe Facebook

3 de novembro de 2021.

Disponíveis no blog Nakata, E-books destacam as formas que podem ser usadas para vendas por WhatsApp e também por meio de e-commerce.

Com o objetivo de ampliar as estratégias de comercialização e apresentar opções de ferramentas para potencializar as vendas de autopeças, a Nakata desenvolveu o “Guia da Venda de Autopeças por Telefone”, e-book que pode ser encontrado no blog da fabricante https://blog.nakata.com.br/categoria/para-o-vendedor/. “A iniciativa, que faz parte do programa Feras da Venda, visa contribuir para o aprimoramento de conhecimentos e habilidades do vendedor para estreitar o relacionamento com os clientes e tenha também maior retorno nas vendas”, afirma Sabrina Carbone, gerente de marketing da Nakata.

Com 24 páginas, o E-book conta com os capítulos: Introdução, Como vender autopeças por telefone, Quais são as vantagens de adaptar o atendimento para telefone e WhatsApp?, Como garantir um atendimento efetivo por telefone?, Quais são as melhores estratégias de venda de autopeças por WhatsApp?, Conclusão e Sobre a Nakata.

O guia recomenda pesquisar o perfil do cliente antes de entrar em contato, prestar consultoria sobre autopeças, aprimorar a experiência do cliente com a loja, reduzir o tempo de espera com o WhatsApp e garantir velocidade de comunicação, realizar atendimento humanizado, usar o WhatsApp Business, entre outras dicas.

Para conferir este E-book, basta acessar https://blog.nakata.com.br/categoria/para-o-vendedor/ e preencher um pequeno cadastro. Há também o E-book com dicas para a criação de e-commerce, apresentando o passo a passo que mostra como é simples criar uma loja virtual na plataforma, permitindo que distribuidores e varejos possam ter mais um canal de vendas. O link para acessar o E-Book é https://landingpage.nakata.com.br/levar-sua-loja-pra-internet-e-mais-facil-do-que-voce-imagina.

A Nakata busca constantemente oferecer, gratuitamente, informações técnicas e de gestão para os negócios do setor de autopeças tanto para os reparadores de veículos como também para vendedores e público em geral. O programa Feras da Venda conta com diversos canais digitais com conteúdos exclusivos, como no Spotify, SoundCloud, Instagram, Facebook, YouTube, site e blog.

Os interessados em conhecer os canais digitais para os vendedores de autopeças podem acessar:

Podcast Feras da Venda: https://open.spotify.com/show/4cac3LnkNd58lm5nudTXlt

Instagram: @ferasdavenda

Blog – https://blog.nakata.com.br/

Facebook: http://www.facebook.com/componentesnakata

Website: http://www.nakata.com.br