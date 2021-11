Comissão de Cultura da OAB Uberlândia-MG lança filme no Dia Nacional da Cultura

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 3 de novembro de 2021.

Uberlândia-MG 3/11/2021 –

Filme de animação Cidadania Cultural será lançado na internet, no próximo dia 05 de novembro.

O II Seminário de Direitos Culturais, realizado em 2019 pela 13ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Uberlândia-MG, germinou uma ação formativa voltada para crianças e jovens: o filme de animação “Cidadania Cultural”, que terá estreia no próximo dia 05 de novembro, às 18 horas, no canal do Seminário no YouTube, em homenagem ao Dia Nacional da Cultura.

Com animação em 2D, “Cidadania Cultural” trata-se da contrapartida social do projeto II Seminário de Direitos Culturais, viabilizado por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia (PMIC) que contou com o patrocínio das empresas locais Martins e Eficaz Serviços Globais. Com o projeto praticamente finalizado e com pouco recurso, a presidente da Comissão de Cultura da 13ª Subseção da OABMG, Kátia Bizinotto, conta que o filme foi feito na base da parceria e com baixíssimo orçamento. “Mas acredito que demos o recado e que este material irá contribuir e instigar crianças e jovens a pesquisar mais sobre este tema”, salienta.

Idealizado por Kátia Bizinotto, o filme produzido pela F7 Comics, com roteiro assinado pela própria presidente da Comissão de Cultura da OAB Uberlândia em conjunto com o artista Marcelo Branco, aborda questões que vão da preservação do patrimônio cultural à diversidade cultural e possibilidades de acesso à arte e à cultura, destacando direitos e deveres dos cidadãos em relação aos bens culturais, numa linguagem própria para a faixa etária de crianças e jovens, lembrando os “animes”, termo que define os desenhos animados de origem japonesa, tão visto por esse público.

O vídeo completo tem cerca de oito minutos, e será lançado na internet, devido à pandemia de Covid-19. “O projeto previa como contrapartida social uma palestra voltada para jovens, mas diante da pandemia, tivemos que pensar em outra alternativa pois ficamos mais de um ano e meio esperando o retorno presencial das escolas. Embora tenha sido um desafio, transformar uma palestra sobre cidadania cultural em um vídeo de animação foi uma ideia mais assertiva, porque a linguagem ficou muito mais acessível para crianças e jovens, sem limites geográficos”, justifica Kátia Bizinotto.

O vídeo também foi preparado para ser utilizado pelas escolas como provocador de diversas temáticas. “Para isso, nós dividimos o vídeo completo em oito vídeos curtos de aproximadamente um minuto, o que acreditamos que irá gerar mais interesse do nosso público que são as crianças e jovens”, conta Kátia Bizinotto.

Para a presidente da Comissão de Cultura da OAB Uberlândia, será uma alegria lançar o vídeo no dia Nacional da Cultura, 05 de novembro, estabelecido por lei em 1970, na data que marca o aniversário de nascimento do jurista, político, escritor e diplomata Rui Barbosa (1849-1923). “O conteúdo do vídeo contempla tanto direitos como deveres que nós temos enquanto cidadãos”, ressalta Kátia Bizinotto.

Serviço

O quê: Lançamento do filme de animação “Cidadania Cultural”

Quando: 05 de novembro

Horário: 18 horas

Local: YouTube – seminário de direitos culturais

https://www.youtube.com/channel/UCctxhfEEbVHXxH8JhufgvEQ

“CIDADANIA CULTURAL” – Filme de animação em 2D

Roteiro: Marcelo Branco e Kátia Bizinotto

Direção de Arte e Edição: Marcelo Branco

Atores de Voz: Kátia Bizinotto e Marcelo Branco

Sonoplastia e Pós-Produção: Editora Metatron

Produção: www.F7.com.br

Trilha Musical: Folia Pena Branca, CD Folias do Brasil – Dércio Marques

Locações: Oficina Cultura de Uberlândia, Museu Municipal de Uberlândia e Pexels (vídeos de Cottonbro, Manuel Rodriguez, Michael Scott, Peter Edlmayer, Pressmaster e Space Space)

PROJETO: II SEMINÁRIO DE DIREITOS CULTURAIS (2019)

Realização: 13ª Subseção da OABMG – Universidade Federal de Uberlândia (Dicult/Proexc/UFU)

Proposição: Kátia Bizinotto

Patrocínio: Martins e Eficaz

Apoio: Programa Municipal de Incentivo à Cultura – PMIC/ Uberlândia-MG

Website: https://www.youtube.com/channel/UCctxhfEEbVHXxH8JhufgvEQ