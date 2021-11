Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de novembro de 2021.

A rotina de um restaurante é cheia de desafios. Sem dúvidas, um dos maiores obstáculos é em relação ao cardápio.

Em grande parte dos casos, os consumidores se cansam das mesmas opções, seja em relação aos pratos ou a bebidas. Diante desse cenário, é essencial pensar em alterações que podem influenciar positivamente no sucesso do negócio.

Porém, uma das dúvidas mais frequentes entre os empreendedores é: a cada quanto tempo é aconselhável mudar o cardápio de um restaurante? É isso que vamos discutir a partir de agora.

Neste artigo, você entenderá com mais clareza como são feitas as alterações e quais são os impactos dela para o restaurante. Acompanhe!

Processos para mudança no cardápio

Ao contrário do que muita gente imagina, uma mudança no cardápio não pode ser feita de qualquer forma. Foi-se o tempo em que as decisões eram feitas com base no achismo.

Agora, tudo deve ser seguido por meio de uma análise de mercado e estudo da concorrência. Uma avaliação sobre os dados do restaurante também é essencial para descobrir detalhes interessantes sobre o comportamento do cliente.

Em outras palavras, é fundamental avaliar as fichas técnicas de gastos de cada alternativa, o histórico de vendas e o mix de pratos mais importantes para o restaurante.

Quanto mais conhecimento o empreendedor tem sobre o seu negócio e o mercado, mais fácil será a tomada de decisões em relação a mudanças no cardápio.

Neste momento, vale utilizar alguns aplicativos, como Rappi. Ele contém vários tipos de estabelecimentos. Com poucos cliques, é possível entender quais são os produtos comercializados e o que pode ser utilizado como inspiração para o seu empreendimento.

Próximos passos após o estudo de mercado

Após a fase de estudos, recomendamos fazer uma mudança no layout do cardápio, diminuir o menu fixo do estabelecimento e criar um cardápio sazonal para atrair os consumidores. Claro, as estratégias vão depender de cada estabelecimento mas, geralmente, essas são as mudanças mais indicadas.

A atualização do cardápio também é importante porque o estabelecimento sempre terá novidades para compartilhar com os seguidores nas redes sociais.

Qual é a hora certa da mudança?

Para responder a essa pergunta, o empreendedor precisa ter uma rotina de análises frequente e acompanhar as principais novidades do mercado.

Além de manter as informações atualizadas, recomendamos investir em um sistema para armazenar todos os dados com cuidado. Assim, você poderá entender com mais clareza como estão as vendas e quais são os períodos indicados para fazer qualquer mudança.

Portanto, não há um momento exato que deve ser seguido por todos os proprietários. É importante entender o seu cenário. Se o estabelecimento está com dificuldades para atrair novos consumidores, vale a pena apostar nesse tipo de estratégia.

Uma alteração no cardápio pode melhorar o lucro do negócio, garantindo mais tranquilidade para a rotina.

Devo aumentar o preço do cardápio?

Se possível, procure alterar o cardápio sem mexer nos preços dos produtos. Se o valor for mais alto do que os consumidores do negócio estão acostumados, provavelmente, as alterações trarão mudanças negativas, como perda de clientes.

Aqui, vale novamente fazer um estudo de mercado para entender quais são os valores praticados em sua região. Dessa forma, você não perderá vantagem competitiva com as mudanças

