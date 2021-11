Websérie BB.Branding mostra o caminho para a criação de marcas líderes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 5 de novembro de 2021.

São Paulo 5/11/2021 – “Com a websérie BB.Branding, apresentaremos ao mercado a importância de cada fase no processo de design e branding”, explica Luize Araújo, da Motora

Motora comemora 5 anos e lança websérie inédita, no modelo reality show, a partir de 15 de novembro, apresentando os bastidores de um projeto de branding e seus resultados

Em plena pandemia, a consultoria em branding e design, Motora, realizou uma chamada aberta, via web, voltada às empresas interessadas em receber consultoria de branding. O objetivo era apoiar negócios liderados por mulheres, já posicionados no mercado, mas que necessitassem de ajuda para consolidar sua marca e conquistar novos consumidores. Daí nasceu o projeto BB.Branding.

“A Motora é uma empresa liderada por mulheres e temos muito forte em nosso DNA a questão do empoderamento feminino, por isso, nosso foco nesse perfil”, explica Luize Araújo, sócia-fundadora da Motora.

“Com a websérie, apresentaremos ao mercado os bastidores do rebranding de uma empresária que estava em um momento-chave do seu crescimento e a importância de cada fase no processo de design e branding. Em projetos desse tipo, temos a tendência de olharmos apenas para o resultado estético e não tanto para o que está por trás das decisões tomadas”, completa Luize Araújo.

A empresa selecionada para o projeto BB.Branding foi a Ovelha Negra Intimates, uma marca autoral nascida em 2013, sob o comando da empreendedora curitibana Maria Eduarda (Duda) Malucelli Vidal. O propósito da marca é criar lingeries para que as mulheres se sintam bem em seus próprios corpos. “A visão externa de uma consultoria de branding ajuda a entender as potências do seu negócio, a atenuar as fraquezas, a gerar conexões significativas com o seu público, a decidir onde focar esforços de marca e de produto. Essa foi a essência do projeto BB.Branding que nos mostrou um caminho que não conhecíamos e construiu um sólido alicerce para nosso crescimento”, explica Maria Eduarda Malucelli Vidal, da Ovelha Negra Intimates.

A websérie com 5 episódios, que irá mostrar bastidores de tudo o que acontece em um projeto de branding durante a sua fase de estratégia, estreia em 15 de novembro nas plataformas digitais da Motora, no link https://conteudo.motoradesign.com/bbbranding .

www.motoradesign.com

https://ovelhanegra.co/

Website: http://www.motoradesign.com