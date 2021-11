Declaração e Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 8 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 8/11/2021 –

ITAÚSA S.A. comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, reunido nesta data, deliberou pagar, em 3 de janeiro e 1º de abril de 2022, juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,0235295 por ação.

ITAÚSA S.A. comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, reunido nesta data, deliberou:

1. pagar, em 3 de janeiro e 1º de abril de 2022, juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,0235295 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,02 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos, em substituição aos dividendos dos 3º e 4º trimestres de 2021, nos termos deste documento: https://www.itausa.com.br/Download.aspx?Arquivo=Xceqe5oLU4MTwty4hK+Aug==

2. declarar juros sobre o capital próprio complementares no valor de R$ 0,15472 por ação, que serão pagos até 29.04.2022 com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,131512 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 23.11.2021.

São Paulo (SP), 8 de novembro de 2021.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores

Website: https://www.itausa.com.br/