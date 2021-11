Principais tipos de seguro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2021.

Você provavelmente conhece o seguro auto e o seguro de vida. Mas já ouviu falar no seguro viagem e seguro de clínica e consultório? Conheça os principais.

Se a contratação de um seguro já foi uma prática restrita a algumas pessoas, nos últimos anos o mercado se expandiu e passou a atingir diferentes perfis de consumidores. Esse movimento ocorreu principalmente em razão das melhorias nas ofertas. Hoje, existem diferentes tipos de seguros indicados para situações bem variadas.

O seguro é um contrato firmado entre um segurador e um segurado, no qual o primeiro se obriga a indenizar o segundo caso ocorra um determinado sinistro. Em troca disso, o segurado paga um valor pré-definido e acordado entre as partes. Conheça os principais tipos e suas características!

Seguro de vida

O seguro de vida é um contrato no qual a seguradora se compromete a pagar ao beneficiário uma quantia em dinheiro em caso de falecimento do segurado. Trata-se de um recurso muito utilizado por quem pretende garantir segurança financeira a familiares em caso de falecimento.

Entre os benefícios estão as coberturas customizadas, que permitem a adaptação das proteções de acordo com as necessidades de cada família. É possível ainda escolher mais de um beneficiário e contratar apólices de amparo financeiro ao titular mesmo em vida, caso ocorram imprevistos como doenças, acidentes e invalidez.

Seguro veicular

Quem tem um veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, sabe que este tipo de patrimônio está constantemente exposto ao risco, principalmente situações envolvendo acidentes de trânsito.

Foi a partir dessa necessidade que se criou o seguro veicular, um dos seguros mais populares do Brasil, muito embora o número de adesões seja pequeno se comparado com a quantidade de veículos em circulação.

Trata-se de uma modalidade de seguro muito recomendada e amplamente personalizável, que permite ao segurado escolher coberturas adequadas às suas necessidades.

As principais coberturas do seguro auto são contra acidentes como colisão, choque e capotagem; perda total ou parcial do veículo; roubo ou furto; bem como danos materiais ocasionados a terceiros.

Seguro residencial

Outro seguro que vem se popularizando nos últimos anos, o seguro residencial tem um excelente custo-benefício. O seu objetivo é oferecer proteção ao imóvel do segurado. Além da proteção contra riscos iminentes, também pode oferecer serviços de assistência. Entre as coberturas do seguro residencial você vai encontrar:

cobertura contra danos na parte estrutural, hidráulica e elétrica;

quebra de vidros;

incêndio, explosão, implosão e fumaça;

furto ou roubo de bens na residência;

danos causados por fenômenos naturais como raios, granizo, alagamentos, deslizamento de terras, vendaval, entre outros;

danos causados a terceiros; e,

perda ou pagamento de aluguel.

Por se tratar de um seguro bastante personalizável é interessante que o segurado busque entender as suas necessidades e escolha as opções mais adequadas a sua realidade.

Seguro de clínica e consultório

Existem alguns seguros específicos direcionados para prestadores de serviços e profissionais da área de saúde. São modalidades que podem ser alinhadas com o tipo de especialidade médica e o local onde o atendimento é realizado. É fundamental entender aqui que os requisitos do seguro devem ser avaliados junto à seguradora.

Entre os seguros mais contratados e indicados para clínicas médicas e consultórios estão o de responsabilidade civil profissional, seguro de renda por incapacidade temporária, seguro de doenças graves, seguro por invalidez permanente e seguro de equipamentos. Investir neste tipo de seguro traz mais segurança para o profissional que trabalha de maneira autônoma e ajuda a diminuir os riscos do negócio.

Lembre-se que antes de escolher qualquer seguro você deve entender quais são as suas necessidades e avaliar a apólice do seguro com calma. Em caso de dúvida com relação às cláusulas converse com o seu corretor para esclarecer.

Por se tratar de um contrato que demanda obrigações mútuas, para garantir o recebimento do seguro o segurado deverá cumprir com todas as suas obrigações, como o pagamento do seguro nos prazos previamente estabelecidos.

Além dos seguros citados você também pode encontrar opções como o seguro viagem e o seguro para equipamentos eletrônicos e smartphones. Consulte uma corretora de seguros para avaliar a existência de um seguro específico direcionado às suas necessidades.