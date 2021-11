Empresas aplicam Strategic Sourcing na compra de produtos

Compartilhe Facebook

Estudos da revista mundo logística mostram que ao aplicar a estratégia, para cada 5% economizados em gastos é gerado 30% a mais de resultados dentro da empresa.

Com o atual cenário mundial, as empresas perceberam que ficar na sua zona de conforto não era mais rentável, além de oferecer sérios riscos a sua sobrevivência, desta forma optaram por estratégias inovadoras para otimizar seus lucros. Muitas acharam na Strategic Sourcing uma saída de baixo custo e eficaz. Através deste recurso se pode avaliar todos os aspectos que dizem respeito à compra de um produto, facilitando na compreensão de quais implicações sua aquisição traz para a empresa.

Com a metodologia strategic sourcing, empresas começaram a analisar se os custos dos materiais de abastecimento, a capacidade de negociação da empresa com seus fornecedores, priorização dos insumos, estavam sendo feitos da forma correta. A estratégia se mostra eficaz no faturamento de uma organização industrial, por exemplo. Onde estudos da revista mundo logística mostram que para cada 5% economizados em gastos é gerado 30% a mais de resultados dentro da empresa.

Possibilitando que empresários averiguem e analisem os custos de abastecimento dos recursos, possibilitando a criação de uma estratégia de compras, com tomada de decisão orientada aos dados e assertiva, culminando em uma maior rentabilidade para o negócio.

O setor de compras ocupa uma posição importante na maioria das organizações, pois os insumos comprados representam geralmente de 40 a 60% do valor final das vendas de qualquer produto, segundo portal R7.

Uma pesquisa realizada pelo ILOS mostra que essa didática foi aplicada por muitos países economicamente respeitados como: Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Dinamarca, Inglaterra, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Índia, Irã, Irlanda, Israel, Itália, Quênia, Holanda, Nigéria, Polônia, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Eslováquia, África do Sul, Espanha, Suíça, Suécia, Turquia e Emirados Árabes, totalizando 230 empresas entrevistadas, onde 72% da amostra apontou já fazer uso de strategic sourcing de modo formalizado e operando normalmente. 8% da amostra declarou que o programa estrava pronto no papel, e sendo colocado em prática doze meses a partir da data de realização da pesquisa.

Empresas notam a importância do Strategic Sourcing

Com a utilização desta prática inovadora, que supera as práticas tradicionais de abastecimento, onde se consideram prioritariamente o preço dos insumos. As empresas notam uma maior economia associada à maior qualidade em suas compras, aumentando o custo-benefício das aquisições na gestão de suprimentos, já que a estratégia tem como objetivo de contemplar o custo total da propriedade. Ou seja, funciona por meio da definição de quais dos custos têm uma maior importância na compra de cada bem ou serviço. Mas é uma estratégia que ainda não foi percebida por todos empresários. Uma pesquisa feita por ILOS mostra que 46% dos entrevistados ainda não utilizam essa estratégia de aquisição dos bens e serviços.

A metodologia permite que o emprego de melhores condições de compra, associados aos custos compatíveis a estas condições seja utilizado em favor da fabricação de melhores produtos ou do fornecimento de serviços de maior qualidade, afetando positivamente a saúde do negócio, com uma considerável redução de custos.

Organizações que já adotaram strategic sourcing podem usufruir de uma economia financeira nas compras, equilibrada com um aumento de qualidade na oferta de bens e serviços que pode propiciar aumento das vendas. E isto tem um impacto direto sobre a rentabilidade da organização.

No Brasil a estratégia ainda não ganhou grande visibilidade, segundo ILOS, no Panorama strategic sourcing, 46% das grandes empresas brasileiras não utilizavam processos estratégicos formalizados ou padronizados para a aquisição de bens e serviços. Já no exterior, a mesma pesquisa apontou que 72% das maiores empresas de um grupo de 31 países possuem estes mesmos processos padronizados de gestão de compras. Mostrando um cenário diferente, que impacta economicamente no país.

Seguindo a metodologia da strategic sourcing, cabe destacar que para aplica-la com alta efetividade é crucial lançar mão da base de dados da própria empresa. Analisar os dados da gestão de suprimentos de períodos anteriores permite criar uma priorização para os insumos e definir melhor os limites de custo para cada um de forma a alavancar a rentabilidade do negócio. Uma estratégia que se bem gerenciada pode trazer ganhos expressivos nos lucros de sua empresa.

