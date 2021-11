Passagens aéreas de ida e volta, mais taxas de embarque, por apenas R$ 449 nos voos de Montes Claros; confira

Compartilhe Facebook

11 de novembro de 2021.

Se tem uma coisa que a gente gosta é aproveitar promoção! Ainda mais se for para viajar de avião, pagando pouco e com prestações que cabem no bolso! No post desta quinta-feira (11), nossa equipe te apresenta uma seleção de destinos bem legais para começar 2022 “nas alturas”.

Para você que pretende viajar em janeiro, é possível comprar as passagens aéreas de Montes Claros para Belo Horizonte por apenas R$449 no voo direto da Azul; para Uberlândia, o viajante paga R$516 no voo da mesma companhia, e para Guarulhos (SP) o preço fica em R$516 no voo direto da GOL.

Também há passagens baratas para viajar em fevereiro: de Montes Claros para o Rio de Janeiro (Galeão) os bilhetes podem ser comprados por R$467 no voo da Azul e para Ilhéus (BA) por R$1035 no voo da GOL. Os destaques de março são as cidades de Salvador (BA), Brasília (DF) e Recife (PE), cujas passagens podem ser adquiridas por R$848, R$844 e R$1002, respectivamente, no voo da Azul.

Todos os valores correspondem às passagens de ida e volta, mais as taxas de embarque. A promoção desta quinta-feira ainda contempla cidades do sul do País, como Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

