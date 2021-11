Curso de Engenharia Civil Uberlandense recebe nota 4 no Guia Estadão

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 12 de novembro de 2021.

Uberlândia – MG 12/11/2021 –

Guia das Faculdades mensura os melhores cursos do país

O bacharelado em Engenharia Civil da Uniube Uberlândia foi avaliado com quatro estrelas pelo Guia da Faculdade Estadão 2021. Este foi o melhor resultado entre as universidades particulares do município. O ranking, divulgado domingo, 24 de outubro, é realizado pelo Jornal O Estado de São Paulo em parceria com a Quero Educação.

Para o coordenador do curso de Engenharia Civil da Uniube Uberlândia, Carlos Henrique Barreiro, o principal objetivo do Guia é divulgar a qualidade dos cursos de Faculdades e Universidades para estudantes e para o mercado de trabalho. Deste modo, a comparação entre a qualidade dos cursos que as avaliações proporcionam é importante para a sociedade, para os estudantes que vão escolher uma Instituição de Ensino Superior para ingressar e ainda servem de referência para o mercado de trabalho e para as empresas recrutarem estagiários e egressos.

O Guia da Faculdade Estadão recrutou mais de 9.500 coordenadores e professores para atuar como avaliadores e realizar uma análise de “avaliação por pares” para estimar a qualidade de quase 16 mil cursos superiores em todo o Brasil. São observados critérios como projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura dos cursos.

O professor Barreiro ressalta que todo o processo de avaliação é um instrumento indispensável de gestão, necessário para mensurar os esforços da Instituição na qualidade, excelência, utilidade e valor agregado do curso. “Com essa avaliação que tivemos por dois anos consecutivos, se evidencia a importância e relevância do nosso curso com relação aos demais na região. Destaca-se que somente as duas Universidades que oferecem o curso de Engenharia Civil em Uberlândia foram avaliadas com 4 Estrelas”, conclui.

Website: https://uniube.br/