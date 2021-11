Natal sem fome motiva ação solidária em Campinas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 12 de novembro de 2021.

Campinas, SP 12/11/2021 – “Essa não é uma campanha da prefeitura, é uma campanha de muitos parceiros. Acredito que a gente pode melhorar a vida de muitas pessoas”, afirmou Dário Saadi

O projeto dá continuidade à campanha “Campinas Sem Fome” e será realizado por meio de uma parceria com a Apas (Associação Paulista de Supermercados) e com a Fundação Feac

O prefeito de Campinas Dário Saadi deu início na manhã desta quinta-feira, dia 11, à Campanha “Natal sem Fome”. O projeto dá continuidade à campanha “Campinas Sem Fome” e será realizado por meio de uma parceria com a Apas (Associação Paulista de Supermercados) e com a Fundação Feac.

O prefeito anunciou ainda que a Campanha “Natal sem fome 2021” vai realizar uma grande mobilização de arrecadação, o Dia D, no Paço Municipal. Será no sábado, 20/11, das 9h às 17h em esquema drive-thru.

“Essa não é uma campanha da prefeitura, é uma campanha de muitos parceiros. Acredito que a gente pode melhorar a vida de muitas pessoas”, afirmou o prefeito. Para a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, Vandecleya Moro, campanha “Campinas Sem Fome” evidenciou o espírito solidário do povo de Campinas. “As ações são potencializadas quando temos parceria e vejo essa união que vemos hoje nesse lançamento como sinal de bons resultados no futuro”, declarou.

As pessoas que desejarem contribuir podem entrar em contato pelo telefone do Banco de Alimentos: (19) 3746 -1063. A lista dos postos de coleta pode ser consultada em bit.ly/natalsemfomecampinas. A força-tarefa contará com a participação de servidores públicos e voluntários.

A Apas irá colaborar por meio dos supermercados afiliados, que colocaram em suas unidades pontos de coleta de doações. A Fundação Feac vai contribuir por meio da campanha “Dia de Doar”. O Dia de Doar é um movimento para promover a cultura de doação no mundo que iniciou-se nos EUA e hoje, acontece em 85 países sempre na primeira terça-feira após o Thanksgiving Day e a Black Friday. Esse ano acontecerá no dia 30 de novembro e é um dia todo dedicado a mobilizar pessoas a doar e apoiar causas sociais.

A Campanha “Natal sem fome 2021” dá seguimento à Campanha Campinas Sem Fome, que arrecadou 712,8 toneladas de alimentos, e que resultou em 93,7 mil cestas básicas, assim como 24 toneladas de produtos de higiene. A Campanha “Campinas sem fome” foi lançada no dia 22 de março de 2021.

Website: https://www.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-seguranca-alimentar/