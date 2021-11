Itaú Unibanco compõe o Dow Jones Sustainability World Index

Compartilhe Facebook

COMUNICADO AO MERCADO

Itaú Unibanco compõe novamente o Dow Jones Sustainability World Index 2021/2022 (DJSI World)

O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi selecionado para compor, pelo 22º ano consecutivo, a carteira do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), sendo o único banco latino-americano a fazer parte desse importante índice desde a sua criação em 1999.

O DJSI World é composto por empresas líderes globais em sustentabilidade, representando 10% das 2.500 maiores empresas do índice S&P Global BMI com melhor avaliação em fatores econômicos, ambientais e sociais (ESG). A nova carteira reúne 325 companhias de 31 países das Américas, Europa, Ásia, África e Oceania, representando 25 setores econômicos. Dessas companhias, apenas 9 são brasileiras.

Em sua edição 2021/2022, tivemos destaque nas categorias Gestão de Relacionamento com Clientes, Reporte Ambiental e Social, Desenvolvimento de Capital Humano, e Inclusão Financeira e Direitos Humanos, resultado do aprimoramento contínuo das nossas políticas e iniciativas socioambientais e de governança.

Dentre as iniciativas mais recentes, fizemos em 2021 o anúncio do compromisso de contribuirmos com R$ 400 bilhões para o financiamento do desenvolvimento sustentável até 2025 e, há três semanas, formalizamos nossa adesão ao Net-Zero Banking Alliance para zerar nossas emissões de carbono até 2050. Essas ações vêm somadas a outras já em curso, como o Plano Amazônia, que começamos a implementar ainda em 2020, e toda a agenda de transparência com o mercado seguindo os princípios propostos pelo SASB (Sustainability Accounting Standards Board) e as recomendações do TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

São Paulo (SP), 16 de novembro de 2021.

RENATO LULIA JACOB

Diretor Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

Website: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/