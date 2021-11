Tela mosquiteira ajuda a proteger a saúde no ano inteiro

22 de novembro de 2021.

São Paulo 22/11/2021 –

Tela mosquiteira em portas e janelas é uma solução eficiente e acessível para impedir a entrada de insetos causadores de diversas doenças

A primavera abre a temporada de chuvas no país e todo cuidado é pouco com os insetos transmissores de doenças. Diversos municípios já registram aumento nos casos de dengue, zika, chikungunya, mas o calor pode trazer, também, mosquitos causadores de febre amarela, leishmaniose e malária, além de pernilongos comuns, baratas, besouros e cupins e, com eles, desconforto, alergias, entre outros transtornos.

Uma sugestão bastante funcional para esse problema é a instalação de telas mosquiteiras. Há diversas opções que contribuem para tornar o ambiente mais agradável e protegido não somente nesse período, mas no ano todo.

São acessórios compatíveis com portas e janelas que, além de evitar a entrada de insetos quando as esquadrias estão abertas, garantem visibilidade, iluminação e ventilação.

Como escolher a tela mosquiteira adequada

Entre as várias opções de telas mosquiteiras disponíveis no mercado, é preciso ter atenção a alguns aspectos importantes, conforme orienta a Sasazaki, fabricante de portas e janelas de aço e alumínio:

• Optar sempre por produtos que utilizam matérias-primas e componentes de qualidade para o bom desempenho e durabilidade;

• Observar o acabamento das peças quanto a rebarbas e frestas, facilidade de manuseio e encaixe perfeito;

• A malha deve ser resistente (não desfiar), ser lavável e antimofo;

• Telas resistentes aos raios UV e que não propagam fogo são outros pontos a serem considerados;

• Importante observar a marca da esquadria e da tela, pois alguns modelos se adequam somente a itens do próprio fabricante;

• Além disso, deve-se atentar para as medidas dos acessórios para adequação correta às esquadrias e sempre lembrar que as telas não são itens de segurança física ou patrimonial;

• É importante que haja vedação entre a tela e a parede, para evitar entrada de insetos pelas laterais;

• A tela deve ser passível de remoção para a limpeza mais profunda da esquadria;

• Além da funcionalidade e da durabilidade da tela, considerar o design da peça, uma vez que pode interferir na estética do imóvel.

O mercado oferece diversos modelos, medidas, materiais e cores de telas e atendem a necessidades e padrões de edificações localizadas no campo, nas cidades ou no litoral. Algumas esquadrias, inclusive, possuem a tela mosquiteira integrada, ideais para quem está construindo ou substituindo portas e janelas. É indicado, também, que o consumidor observe quais modelos são de fácil instalação e manutenção.

