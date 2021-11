Economia de Cobrança por Recorrência tem gerado desafios para as empresas

Compartilhe Facebook

* Por: - 23 de novembro de 2021.

Uberlândia MG 23/11/2021 – Nesses serviços, o usuário paga a mensalidade para acessar os filmes e músicas disponíveis.

De acordo com alguns empresários, a economia da recorrência tem transformado a relação entre as empresas e os seus consumidores numa relação que beneficie os dois lados.

O termo “Economia recorrente” ainda é desconhecido por muitos, principalmente pelos novos empresários. Trata-se da economia da subscrição ou das assinaturas. Empresas que adotam o método de vendas recorrente e que possuem planos, mensalidades ou assinaturas podem se encaixar na economia de recorrência.

Companhias de diversos setores se adequaram a essa mudança. Entre os exemplos mais conhecidos, se encontram serviços de streaming como a Netflix e o Spotify. Nesses serviços, o usuário paga a mensalidade para acessar os filmes e músicas disponíveis. Além deles, existem várias academias, planos de saúde, escolas e empresas de contabilidade que fazem isso.

Benefícios encontrados na recorrência

A economia da recorrência beneficia os dois lados: o consumidor, a partir do momento que o pagamento não é efetuado, o serviço é cortado sem gerar outros valores e multas, fazendo com que seja possível o cancelamento sem encargos.

Para o empreendedor, estima-se uma receita mais estável e previsível, assim como a diminuição da quantidade de clientes inadimplentes.

Além disso, estima-se que a relação entre empresa e consumidor fique mais próximo, possibilitando a revenda de produtos. Esses fatores fazem com que os custos e o tempo destinados à tarefas de conseguir novos compradores possivelmente diminua.

Como as empresas estão lidando com esse modelo de vendas?

O modelo de negócio baseado em assinaturas traz desafios diversos desafios. No entanto, eles vêm sendo superados a partir do momento que as empresas estão oferecendo serviços mais práticos e voltados para a experiência do usuário, desde a contratação da ferramenta. Além disso, a cobrança necessita ser feita de forma automatizada e o controle financeiro tem que ser confiável.

As maiores dificuldades apresentadas pelos empresários estão relacionadas no oferecimento de um serviço que se prove útil e em ter um bom relacionamento com o cliente. Esses fatores vêm se mostrado fundamentais para que o valor deixado pelo consumidor seja maior do que o custo destinado a conquistá-lo.

Para chegar nesse nível é importante que o produto ganhe escala, ou seja, é preciso buscar formas de aumentar a produção da empresa sem que isso implique um aumento proporcional no custo da atividade.

