Marketing digital é utilizado por 94% das empresas como estratégia de negócio

* Por: - 23 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 23/11/2021 – Como gerente de negócios posso garantir que se sua empresa investir no marketing digital ela vai alcançar os objetivos traçados

O marketing digital foca em ações estratégicas para uma maior visibilidade da organização no mercado virtual, agregando credibilidade ao produto ou serviço ofertado e aumentando a lucratividade

Com crescimento acelerado da tecnologia e o avanço do mercado virtual, o marketing digital passou a ganhar uma maior evidência entre as organizações nos últimos anos, segundo a Pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil. De acordo com a pesquisa, 94% das empresas escolheram o marketing digital como estratégia de crescimento, já disseminado no mercado brasileiro e ganhando consistência a cada ano. Apenas 5,5% das empresas entrevistadas afirmam divulgar suas marcas apenas por meio de ações de publicidade tradicional e eventos.

O levantamento do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), aponta que 97% dos empreendimentos brasileiros têm presença on-line, e 77% dos usuários usam as redes sociais pelo celular, tornando a conexão digital mais frequente, aumentando o consumo de produtos por meio virtual.

Com o advento da pandemia da covid-19, a transformação digital passou a ser o principal modo de escape das pequenas e médias empresas, em que cerca de 80% perderam receitas, no período recente, obrigando-as a encontrar novas formas de sobrevivência para os negócios, como os digitais, afirma Luiz Claudio Pugliesi Soares, graduado em Administração de Empresas com ênfase em marketing e MBA em Gestão de RH.

“A mudança de hábitos acelerou a migração para plataformas digitais visando à aquisição de produtos e serviços. De acordo com o SEBRAE, foram redobrados os esforços para atender a nova demanda desde vendas on-line até atendimentos por Facebook, Instagram e WhatsApp”, explica o administrador de empresas.

Soares diz que o marketing digital entra nesse cenário como uma ferramenta para divulgar os produtos e serviços de cada empresa, reafirmando a marca e construindo uma relação de confiança com os clientes.

Em pesquisa realizada com os Dados de Compra no E-commerce, durante o primeiro trimestre de 2021, a Neotrust mostra que houve continuidade do crescimento das vendas on-line no Brasil. Foram realizadas 78,5 milhões de compras on-line nos três primeiros meses do ano, um aumento de 57,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esta quantidade de compras resultou em um faturamento de R$ 35,2 bilhões para o e-commerce entre janeiro e março de 2021, aumento de 72,2% na comparação com 2020, a estimativa é que cresça ainda mais.

Conforme o especialista, o marketing digital também é utilizado como estratégia de pesquisa para entender o comportamento dos usuários na internet, podendo elaborar um plano estratégico de marketing para chegar ao objetivo final da empresa. Nesse sentido, criar artigos, vídeos e textos geram interesse e estreita a confiança, fidelizando os consumidores.

“Outra ferramenta de extrema importância, é o SEO (Search Engine Optimization) que foca em otimizar e ranquear o site da empresa nos mecanismos de busca de internet, como o Google. Com a experiência que tenho nas áreas comercial, gestão de negócios, mercado financeiro e como gerente de negócios posso garantir que se sua empresa investir no marketing digital ela vai alcançar os objetivos traçados”, conclui Luiz Soares.