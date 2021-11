É possível forrar um sofá em casa? Saiba mais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2021.

Fazer mudanças na decoração dos cômodos da casa é algo que realmente agrada muitas donas de casa, além de ser extremamente necessário em alguns casos. O sofá é um móvel que sempre deve fazer parte da nova decoração, e saber se é possível forrar um sofá em casa pode ser de grande utilidade.

No que diz respeito a essa questão, é importante dizer que sim, é possível forrar um sofá em casa. Mas também é importante ressaltar que optar por comprar um novo, dependendo do estado do sofá, também pode ser uma excelente opção. Além do fato que essa também pode ser a alternativa mais econômica.

Muitas pessoas pensam que comprar um sofá é caro e inviável, mas não é bem assim que funciona. Basta escolher uma loja que tenha sofás de qualidade e que possua formas facilitadas de pagamento, como é o caso da Fiori Sofás, por exemplo.

Contudo, se ainda assim a melhor opção nesse momento é realizar a reforma e forrar o sofá por conta própria, neste artigo estão explicados todos os passos essenciais que devem ser seguidos para forrar e reformar um sofá a partir do zero.

Dicas e passo a passo de como reformar um sofá em casa

Agora que já foi afirmado que é possível forrar um sofá em casa, é importante dizer que, no caso de uma reforma completa, existem muitas maneiras diferentes de fazer isso.

Por exemplo, pode ser que o sofá esteja apenas precisando de uma boa higienização. E se isso for realizado de forma eficaz, talvez nem seja necessário fazer uma reforma completa no sofá.

Contudo, a intenção deste artigo é explicar a melhor maneira de realizar uma reforma e forrar o sofá de forma que ele fique como novo, e também para garantir que o móvel tenha um toque a mais de modernidade de personalidade própria.

Sendo assim, logo abaixo está o passo a passo simples que é preciso ser seguido para que seja possível forrar o sofá em casa e fazer uma reforma completa.

Observe o sofá, tire fotos e remova o tecido

O primeiro e mais importante passo é observar cada cantinho do sofá, bem como tirar fotos de cada um dos mínimos detalhes dele. Pois é preciso entender como o tecido antigo está fixado e onde está dobrado para conseguir fazer a remoção correta, para depois poder fixar o novo tecido de forma correta também.

No que diz respeito às fotos, elas serão úteis na hora de fixar o novo tecido, pois será possível se espelhar em como estava o tecido anterior, e colocar o novo de forma que ele fique bem fixado, como se nem parecesse que o sofá passou por uma reforma.

Para fazer a retirada do tecido, é importante começar de baixo para cima, para entender por completo como o tecido foi preso ao sofá. Além disso, é importante conservar o tecido o máximo possível, pois ele será utilizado em um outro processo.

Uma dica extra aqui, é que como o sofá está totalmente aberto, pode-se aproveitar essa situação para higienizá-lo e fazer uma limpeza completa por dentro, pois essa ação aumentará ainda mais a longevidade do sofá reformado.

Escolha o novo tecido e as espumas do sofá

Agora que já foi realizada a retirada do tecido antigo, é hora de escolher o novo tecido e as espumas que serão colocadas. Algumas vezes, não é possível ter muitas opções de espumas, pois alguns modelos de sofá pedem espumas específicas.

Contudo, para fazer a escolha do tecido é possível deixar a imaginação se soltar e escolher uma estampa, ou uma cor que mais tenha haver com toda a decoração da sala, ou até mesmo, que atenda aos gostos pessoais.

O fato é que este é o momento mais divertido quando se fala em reforma de sofá, pois quem está reformando pode deixar a imaginação guiar e escolher forrar o sofá com o tecido, cor ou estampa de sua preferência.

Prepare o tecido e faça a fixação dele no sofá

Com o tecido escolhido, agora é a hora de pegar aquele forro antigo que foi removido e cortar o tecido seguindo o mesmo formato do antigo. Mas é importante lembrar que também é necessário medir o sofá antes de fazer os cortes, assim é possível cortar com maior precisão possível.

Agora, basta costurar todo o tecido e grampeá-lo no sofá com a ajuda de um grampeador especial e pronto, o sofá foi totalmente restaurado, forrado e já pode ser utilizado.

Então, realmente é possível forrar um sofá em casa?

Como foi possível observar neste artigo, é possível forrar um sofá em casa e reutilizar o sofá que você já possui sem a necessidade de comprar um novo. Porém, caso o sofá volte a estragar por algum motivo, é indicado que a compra de um novo seja realizada.