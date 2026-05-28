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Liu Casa Bar é o campeão do Comida di Buteco 2026 em Montes Claros
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Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Petisco “Dobradinha com toque de alho-poró” garantiu o título ao estabelecimento na 19ª edição do concurso.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — O sabor e a tradição da culinária raiz foram celebrados na noite desta segunda-feira (25/5), com a premiação do Concurso Comida di Buteco 2026. Após 24 dias de intensa participação popular e avaliação dos jurados, o grande campeão da 19ª edição do circuito local foi o Liu Casa Bar, com o petisco “Dobradinha com toque de alho-poró”.

Classificação final

  • 1º lugar: Liu Casa Bar — “Dobradinha com toque de alho-poró”.
  • 2º lugar: Villa Espeteria — “Panqueca Verde Cremosa”.
  • 3º lugar: Imperial Bar — “Torresmo Imperador”.

Declarações

A coordenadora regional do concurso, Janaína Ferreira, destacou o sucesso da edição: “Foi uma edição de superações. Tivemos botecos extremamente comprometidos, petiscos criativos e um público muito participativo.”

A vencedora, Maria Eliene Domingues Paulo, celebrou emocionada: “Receber esse reconhecimento é motivo de muita alegria e gratidão. Esse prêmio é de toda nossa equipe e dos clientes que acreditaram no nosso trabalho.”

Premiações especiais

  • Desafio Seara: 1º Imperial Bar; 2º Liu Casa Bar; 3º Villa Espeteria.
  • Desempenho Fys: 1º MOC Sabor; 2º Dog Mania; 3º Villa Espeteria.
  • Desempenho Amstel: 1º MOC Sabor; 2º Dog Mania; 3º Balança Vento.

CdB no calendário oficial

No dia 22 de abril, a Lei 5.975 foi sancionada pelo prefeito Guilherme Guimarães, incluindo o Comida di Buteco no Calendário Oficial de Eventos de Montes Claros, a ser realizado anualmente entre abril e maio. O projeto foi apresentado pelo vereador Eduardo Preto e aprovado por unanimidade.

Histórico em Montes Claros

O concurso chega à sua 19ª edição na cidade, consolidando uma trajetória de valorização da culinária raiz e dos pequenos negócios. Com o resultado de 2026, Montes Claros passa a contar com 13 campeões diferentes em sua galeria histórica, entre eles Bendita Espeteria, Jiló Butiquim, Thom Bar e Cantina do Léo.

O Comida di Buteco reafirma seu papel como movimento cultural e gastronômico que fortalece a economia local, gera emprego e renda e valoriza os botecos de Montes Claros, transformando o sabor da cozinha raiz em patrimônio da cidade.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Divulgação CdB – com informações da coordenação regional

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