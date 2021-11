As novas regras de segurança do Pix e o impacto nas fintechs

24 de novembro de 2021.

Elas prometem diversas mudanças entre as operações bancárias, mas também abrem um caminho de transparência e seguridade para clientes e fintechs

Desde agosto de 2021, o Banco Central do Brasil (Bacen) informou sobre uma série de mudanças no Pix para trazer mais segurança aos usuários.

Uma das novidades é o limite máximo de R$ 1.000,00 no valor das operações que forem realizadas entre 20h e 6h. E o prazo mínimo de 24h para pedidos de aumento de limite. Com o objetivo de diminuir as situações de risco, caso o cliente queira fazer uma transferência acima de R$ 1.000, será preciso fazer um pedido via canal digital, que poderá levar de 24h a 48h para ser aprovado.

Mas será que as novas mudanças vão fazer com que esse sistema inovador prejudique as instituições financeiras e as fintechs?

“Essas novas regras para a utilização do Pix prometem evitar que aconteçam fraudes e golpes, trazendo mais segurança tanto para as fintechs quanto para os clientes que utilizam o serviço. As instituições continuam ofertando o que há de melhor no Pix, que é a facilidade durante as operações, porém agora com valores específicos e horários programados”, comenta Isabelle Kwintner, diretora sênior de estratégia da UzziPay.

“Foram implantadas medidas importantes de combate a fraudes como o controle e bloqueio de contas suspeitas, seguindo as diretrizes do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT). Serão registradas as contas que tiverem indícios de fraudes no Pix”, aponta Isabelle.

Para a especialista, as fintechs fazem parte de um grande papel nessas novas mudanças do sistema, pois esses modelos de empreendimentos de crédito e de pagamentos estão se multiplicando cada vez mais.

As mudanças vão modificar a forma de utilização do sistema bancário. “Acreditamos que todas essas mudanças vão alterar de forma positiva o perfil do nosso sistema financeiro. As fintechs atingiram um nível de estabilidade e confiança no mercado brasileiro e isso trará ainda mais conhecimento para as empresas e clientes”, finaliza Isabelle.