Redes sociais alcançam 118 milhões de usuários no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 24 de novembro de 2021.

São Paulo-SP 24/11/2021 – Nas últimas quatro semanas, a taxa de penetração mundial nas redes sociais diariamente foi por volta de 3.81 bilhões de pessoas

Cada vez mais empresas buscam serviços de social media para o gerenciamento das redes sociais, por conta da falta de conhecimento, equipe para administrar e principalmente a falta de tempo.

Nas últimas quatro semanas, a taxa de penetração mundial nas redes sociais diariamente foi por volta de 3.81 bilhões de pessoas – ou seja, mais de 50% das pessoas em todo o globo estavam conectadas – de acordo com a pesquisa do Statista, sistema internacional. Porém, muitas empresas não conseguiram acompanhar tal crescimento, isto porque toda e qualquer mudança em relação ao funcionamento exige tempo, algo que atualmente está cada vez mais escasso.

Entre os principais motivos pelos quais as empresas não estão presentes nas redes sociais estão a falta de conhecimento, tempo e equipe suficiente para gerenciar as redes sociais. Ainda há uma parcela que acredita que as redes sociais não são importantes ou não vê resultados, apontou Pesquisa Social Media Trends 2019.

O resultado da Pesquisa Social Media Trends 2019 mostra que 96,2% das empresas estão presentes em pelo menos uma rede social. O principal motivo para as empresas estarem neste meio é a visibilidade, foi o que 70,5% das pessoas pesquisadas responderam.

Algumas empresas de segmento voltado ao Marketing Digital como a Social Cliques, por exemplo, desenvolveram e aprimoraram suas ferramentas para estratégias, a fim de atender a este público. “Boa parte dos empresários queixa-se sobre falta de tempo para postagens diárias em suas redes, algo que pode gerar impactos gigantescos no faturamento, geralmente apontamos como solução o gerenciamento das redes sociais, com trabalhos de Social Media, em que é possível realizar o desenvolvimento de imagem e copy para publicações, além de enviar relatórios”, diz Thiago Eddine CEO da Social Cliques.

Um estudo realizado pela comScore, sobre o estado das redes sociais no Brasil, mapeou que, ao todo, as redes sociais alcançam 118 milhões de usuários, o que representa 97% da população da internet do país. Ao longo de 2020, cada user gastou 337 bilhões de minutos por mês, ou seja, foram 47 horas e 26 minutos consumidas nas redes por usuário. Com esse dado, o Brasil aparece como o segundo no mundo em número de minutos mensais consumidos, atrás apenas do México, e à frente de Itália, EUA e França.

Website: https://www.socialcliques.com.br/