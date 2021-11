Aplicativos viram tendência entre empresas mediante pandemia

Compartilhe Facebook

* Por: - 24 de novembro de 2021.

São Paulo-SP 24/11/2021 – O setor de desenvolvimento de aplicativos deve movimentar US$6,3 trilhões em negócios ao longo de 2021

Empresas brasileiras de diversos seguimentos passaram a buscar e desenvolver aplicativos mediante demanda trazida pela pandemia de Covid-19 no Brasil, e permanecem utilizando cada vez mais estas ferramentas.

De acordo com dados da Pew Research Center, “o setor de desenvolvimento de aplicativos deve movimentar US$6,3 trilhões em negócios ao longo de 2021”. O estudo também mostrou que o Brasil é o segundo país em que o mercado de criação de apps mais cresce, atrás apenas da Indonésia. Isso porque diante de um cenário voltado ao isolamento social e fechamento de boa parte dos comércios, tanto empresas, como pessoas, tiveram que buscar soluções alternativas que conseguissem atender suas necessidades.

O Brasil se destacou no segmento delivery, devido a entregas de restaurantes, farmácias, petshops, entre outros estabelecimentos, em relação à América Latina em 2020. Conforme dados do site Statista, o país foi responsável por quase metade do mercado, com 48,77%, seguido pelo México, com cerca de 27,07%, e Argentina, com 11,85%. Isso se deve ao fato de que 54% dos empresários usavam o delivery antes desse período e com as medidas de isolamento esse número subiu para 66%, mostrou uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Associação.

Empresas ofereceram estratégias em desenvolvimento de aplicativos para negócios dos mais diversos ramos, inclusive, permaneceram com projetos voltados ao ensino do manejo na criação de “apps” a fim de capacitar empresários e pessoas que pretendam empreender neste mercado. “As empresas que ainda não possuem aplicativos já estão procurando profissionais que façam o desenvolvimento, tanto para vendas, delivery, institucional, dentre outros. Após a pandemia virou uma necessidade estar on-line e com seu negócio na internet”, diz Thiago Eddine, CEO da Social Cliques , plataforma que auxilia na criação de apps.

Atualmente, o Brasil é o país com a maior média de tempo gasto em aplicativos, conforme levantamento feito pela agência focada em análise do mercado mobile, a App Annie. O estudo, que foi divulgado com exclusividade pela revista Forbes, foi feito com base nos resultados do segundo trimestre de 2021.

A média de uso dos apps pelos brasileiros é de 5.4 horas por dia, de acordo com os dados. O País é seguido pela Indonésia, com 5.3 horas, e índia, com 4.9 horas. Segundo a empresa App Annie, os resultados sugerem que a pandemia de covid-19, impulsionou muito o aumento do tempo dos usuários no software, ocasionando um crescimento de 45%.

