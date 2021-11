Cupons e promoções são as principais motivações para compras, aponta pesquisa

Compartilhe Facebook

24 de novembro de 2021.

24/11/2021 –

Pesquisa da Zoho detalha os principais incentivos de 1.000 brasileiros em relação a compras online

Durante o mês de novembro as lojas se preparam para dois grandes períodos de compras, a Black Friday e o Natal. Nessas datas, muitos consumidores saem em busca de produtos para as festas de fim de ano. Em 2021, a Black Friday acontece no dia 26 de novembro e muitas lojas já estão com campanhas incentivando que os clientes aproveitem as ofertas do período.

A empresa Zoho encomendou um estudo através da plataforma Toluna, com 1.000 brasileiros questionando sobre ações das empresas que os motivam a comprar. Na pesquisa, 73% dos entrevistados afirmaram que os cupons de desconto são o principal motivador para realizar uma compra.

“Com esse resultado, podemos observar que os cupons de desconto, algo muito comum atualmente, movimentam os clientes e é um bom incentivo para que eles realizem compras”, diz Jonathan Melo, diretor de marketing da Zoho Brasil.

Além dos cupons de desconto, outro motivador destacado pelos 1.000 respondentes do estudo são as promoções em datas comemorativas. 52% afirmaram que promoções realizadas em datas comemorativas, como Dias das Mães, Black Friday e Natal, são motivadores para realizar compras.

Podendo escolher três opções, 49% dos 1.000 respondentes apontaram que facilidades de comprar no aplicativo e site da loja é motivador para a realização das compras. “Podemos notar que os clientes brasileiros gostam de promoções e ações promovidas pelas lojas, especialmente quando associadas a datas comemorativas”, avalia Jonathan.

Publicidade impacta decisão de compra

Ainda na pesquisa, os anúncios também têm um papel importante ao motivar os consumidores a realizarem compras: 29% afirmaram que são motivados por anúncios nas redes sociais e 27% através de anúncios em sites de busca.

As ações de marketing também apresentam resultados positivos ao convencer os consumidores a comprar. 18% são motivadas por email marketing e 14% por ações de marketing através do celular, como WhatsApp, SMS e notificações.

Com o grande número de influenciadores digitais nas redes sociais, 15% afirmaram que são motivados por celebridades e digital influencers.

A pesquisa da Toluna foi realizada entre os dias 7 e 13 de julho de 2021, com 1.000 pessoas das classes A, B e C, segundo critério de classificação de classes utilizado pela Abep – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, onde pessoas da classe C2 tem renda média domiciliar de R$ 4.500 por mês. Estudo feito com pessoas acima de 18 anos, de todas as regiões brasileiras, com 3 pontos percentuais de margem de erro e 95% de margem de confiança.

Website: https://www.zoho.com/pt-br/