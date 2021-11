Ascenty é certificada como empresa 100% carbono neutro

Compartilhe Facebook

* Por: - 24 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 24/11/2021 –

Maior empresa de data centers da América Latina conclui neutralização das emissões de carbono em todas as suas unidades em operação no Brasil e Chile

A Ascenty, empresa líder no mercado de Colocation na América Latina, com 27 data centers próprios no Brasil, Chile e México, anuncia que conquistou o título de empresa “carbono neutro” seguindo o Programa Brasileiro GHG Protocol, referente ao ano-base de 2020. Com isso, a companhia completou 100% das compensações de crédito de carbono de suas unidades em operação, neutralizando as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e reafirmando seu compromisso com uma cultura corporativa alinhada à agenda positiva global de enfrentamento às mudanças climáticas.

Liderado pela área de Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) da Ascenty, o processo de elaboração do inventário de emissões de GEE, com análise quantitativa e qualitativa, levou cerca de 4 meses e foi concluído em outubro de 2021.

Montado em três escopos, esse relatório contempla, em primeiro, as emissões diretas da empresa, provenientes de bens próprios da companhia, como automóveis e geradores proprietários, por exemplo. O escopo 2 mede as emissões indiretas resultantes de insumos da companhia, originárias na íntegra pela geração de energia elétrica consumida pela empresa. E o escopo 3 contempla as emissões indiretas sem controle da empresa, como aquelas resultantes de fontes particulares de funcionários, parceiros e clientes.

“Essa abordagem em três escopos é um diferencial da Ascenty, pois abrange não apenas as atividades da empresa, mas também aquelas de stakeholders e funcionários, neutralizando efetivamente a integridade do impacto ambiental decorrente das emissões diretas e indiretas da atividade da empresa, por meio da compra de créditos de carbono”, ressalta Fábio Trimarco, diretor de Compliance e Qualidade da Ascenty.

Do total de GEE emitidos no ano passado, 84,6% dizem respeito ao escopo 2, por conta do alto consumo de energia elétrica, o insumo mais importante para o funcionamento ininterrupto dos grandes data centers de classe mundial da Ascenty. A segunda maior fonte emissora se refere às emissões fugitivas, do escopo 1 (15,2% do total), ocasionadas pela recarga de extintores e sistemas de incêndios e aparelhos de ar-condicionado. E a terceira maior fonte são as emissões estacionárias, também do escopo 1, devido ao uso de geradores de eletricidade que utilizam diesel como combustível.

Procedência da energia limpa reconhecida internacionalmente

Para assegurar o consumo de energia limpa, insumo que responde por quase 85% do total de emissões da Ascenty, a empresa integra o sistema iREC (International REC Standard), certificado que atesta a procedência de energia de fontes renováveis.

Cerca de 90% de todo o consumo da companhia é de energia limpa, negociada no mercado livre de forma incentivada. Mas como no Brasil todo o insumo gerado entra na malha energética do sistema brasileiro antes de ser redistribuído, é exigência internacional do relatório de emissão de carbono ter o lastro do iREC. Dessa forma, é assegurada a rastreabilidade de comprovação das fontes renováveis.

Para a parcela dos 10% restantes, a Ascenty firmou compensações de carbono diretamente em ações de incentivo e valorização da produção de energia limpa, como projetos de construção de pequenas usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa.

Paralelamente, a Ascenty investe em projetos proprietários de instituições que apoiam o melhor uso da energia, como a aquisição recente de incentivos para o Projeto de Gerenciamento de Gases do Aterro Sanitário Bandeirantes, localizado no km 26 da Rodovia dos Bandeirantes. O objetivo deste projeto é realizar a captura e a queima dos gases gerados pelo aterro, a fim de reduzir a quantidade de GEE na atmosfera. O gás capturado é utilizado para produzir energia elétrica.

Relativo ao ano-base de 2020, a Ascenty investiu cerca de meio milhão de reais (R$ 500 mil) para zerar as emissões de GEE. “Não é o fato apenas de ser uma empresa carbono neutro, mas os valores que passam a ser adotados por todos os colaboradores sobre uma atitude consciente em relação ao uso racional de insumos, que passam a ter essa conduta dentro de casa também, em atividades compatíveis com a nossa cultura corporativa”, conclui Trimarco.

Website: https://www.ascenty.com/