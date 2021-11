Chatbots agora reconhecem voz e agregam campanha outbound em serviço ao cliente

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 24 de novembro de 2021.

São Paulo 24/11/2021 – Com o PhoneMyBot, a Interactive Media oferece o primeiro serviço baseado em nuvem que adiciona o canal de telefone e voz aos chatbots de forma rápida e eficaz

Interactive Media expande funcionalidades da solução PhoneMyBot e transforma chatbots em verdadeiros Agentes Virtuais Omnicanal

A Interactive Media, uma das líderes mundiais em Agentes Virtuais de Conversação, anunciou a disponibilidade de dois novos serviços em sua solução PhoneMyBot, um ambiente baseado em nuvem que fornece acesso de voz e telefone a chatbots. Os novos serviços permitem que os chatbots entendam e respondam mensagens de áudio gravadas provenientes das plataformas de mensageria e realizem campanhas outbound de voz.

Os chatbots estão revolucionando o atendimento ao cliente, não apenas como um ponto de acesso para clientes na Web, redes sociais e outros canais de mensagens, mas fornecendo operação de autoatendimento rápida e eficaz para muitas necessidades de suporte. Estima-se que 1,4 bilhão de pessoas usam chatbots regularmente e, de acordo com SalesForce, 58% delas relatam que os chatbots tiveram um efeito positivo na experiência de atendimento ao cliente. Mas isso se limita apenas aos canais digitais baseados em texto. Mesmo hoje, mais de 50% das interações de suporte ainda usam um canal de voz globalmente, principalmente vindo de telefones. A grande maioria delas é atendida por agentes humanos e liderada por sistemas de interação por digitação (as famosas URAs de atendimento).

Nesse contexto, PhoneMyBot, a solução da Interactive Media projetada para dar voz aos chatbots e transformá-los em agentes virtuais omnicanais, atinge novos patamares na evolução tecnológica dos bots de voz ao adicionar dois novos e importantes recursos que permitem que as empresas elevem o nível de automação dos seus serviços, também através do canal telefônico, garantindo a máxima satisfação do cliente.

A nova funcionalidade de transcrição de mensagens de voz do PhoneMyBot para plataformas de mensagerias, incluindo o WhatsApp, resolve o problema que os chatbots enfrentam ao interpretar mensagens de áudio incorporadas em conversas de texto. Usando a API de transcrição ou o número WhatsApp do PhoneMyBot, os chatbots podem receber a transcrição de uma gravação e continuar a conversa com os usuários, em vez de precisar transferi-la para um agente humano, resultando em uma experiência de cliente bastante aprimorada e menor custo.

Já o novo recurso outbound do PhoneMyBot permite que os chatbots enviem alertas e lembretes em tempo real, como por exemplo para renovação de serviços, confirmação de agendamentos e compras, contatando o usuário de forma proativa e imediata. Isso revoluciona o papel normalmente passivo dos chatbots e impulsiona o nível de automação das empresas no canal telefônico.

“Com o PhoneMyBot, a Interactive Media oferece o primeiro serviço totalmente baseado em nuvem que adiciona o canal de telefone e voz aos chatbots de forma rápida, econômica e eficaz”, disse Roberto Valente, CEO da Interactive Media. “Esses novos serviços que hoje completam a solução, nos permitem oferecer ainda mais funcionalidade e valor agregado para nossos clientes, que precisam priorizar as interações de seus clientes, proporcionando maior automação e uma melhor experiência”.

Website: https://www.imnet.com/pt/