Startup carioca de seleção e recrutamento recebe aporte de meio milhão de reais

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 24 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 24/11/2021 –

HRTech triplicou seu faturamento de um ano para o outro e pretende usar o investimento para ampliar sua área de tecnologia.



A Academia do Universitário, startup especialista em recrutamento e processos seletivos, recebeu investimento de meio milhão de reais devido a seu crescimento exponencial e conquista de gigantes do mercado como a TotalEnergies. O CEO da empresa, Diego Cidade, afirma ter conquistado uma rede de contatos influente, que acredita na proposta inovadora de crescimento da startup no mercado.

O grupo de oito investidores conta com nomes como Richard Uchoa, CEO da Leo Learning, Fábio Barcelos, CEO da Mobees, co-founder e ex CEO da AfferoLab e Daniel Orlean, fundador, co-CEO da Voltz e founder da AfferoLab. “O aporte será usado para focar em tecnologia e retenção de pessoas. É importante manter os clientes que já temos e investir em um time de tech para termos nossa própria plataforma e, assim, aprimorar a experiência dos clientes para continuarmos crescendo”, compartilhou Cidade.

O montante impactará diretamente a experiência do usuário, principal diferencial da empresa, que garante experiências únicas e capacitações para que os estagiários desenvolvam habilidades durante o processo seletivo e após a contratação. “O mercado está sedento por novas ofertas e novas abordagens e acredito que a AU seja a empresa mais preparada no setor para isso, principalmente agora, contando com um time de investidores diverso e colaborativo”, enfatiza Daniel Orlean, fundador da Voltz e AfferoLab, empreendedor e investidor-anjo.

A Academia do Universitário destaca-se por sua metodologia própria para recrutamento e processos seletivos, focada na aceleração de jovens talentos. Um de seus grandes projetos é a trilha de aprendizagem, que foi criada com base nos principais conteúdos e habilidades que o mercado de trabalho exige, e utiliza linguagem mais jovial e voltada para os estagiários. “Na trilha fui avaliado pelo que realmente sou e não pelo que estava descrito em meu currículo ou pelo resultado de um teste genérico. Ela me ensinou sobre inúmeros assuntos que vão me ajudar na minha carreira profissional e pessoal.” conta João Henrique Silva, atual estagiário da Blu.

Ao longo desse processo os universitários passam por diversas etapas, nas quais recebem vários conteúdos focados no seu desenvolvimento. A evolução de cada um dos participantes da trilha é metrificada, garantindo que seus clientes, como a empresa Red Hat e a Startup BGC Brasil, encontrem candidatos de alto nível para ingressarem em suas equipes.

“A AU surpreendeu todas as expectativas desde o processo inovador de criação e divulgação da vaga usando redes sociais e ferramentas colaborativas incríveis até o resultado entregue. Foi difícil escolher quem contratar com tantos candidatos capacitados, entusiasmados e motivados.” conta Fabio Pereira, Executivo de Inovação da Red Hat.

Sobre a Academia do Universitário

Uma das HRTechs que mais impactam a educação brasileira, a Academia do Universitário, fundada em 2018, já fez parte da trajetória de mais de 3 milhões de universitários desde que surgiu. A empresa já realizou mais de 100 processos seletivos, com uma visualização média de 40.000 universitários por seleção. Nos últimos meses, tem apresentado crescimento expressivo no seu faturamento e expansão no seu quadro de funcionários. Além disso, é responsável também pela maior comunidade de estagiários da América Latina, a Comunidade Do Estágio.

“Estamos em um contexto de crescimento contínuo, e cada vez mais intenso. Nós triplicamos nosso faturamento de um ano para o outro, expandimos nosso time e todo o nosso alcance como marca empregadora”, comenta Matheus Sobral, CMO da Academia do Universitário.

Website: http://academiadouniversitario.com.br