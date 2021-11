O bitcoin e o mundo dos cripto ativos na atualidade

Compartilhe Facebook

24 de novembro de 2021.

Lucena, PB 24/11/2021 – Os governos são capazes de lidar com redes centralizadas, mas as verdadeiras redes peer-to-peer, como a Tor, não parecem ser afetada. Satoshi Nakamoto

O bitcoin representa a revolução nos meios de pagamentos digitais de forma totalmente descentralizada proporcionando aos usuários de sua rede chamada de Blockchain o controle total sobre esses ativos, além do BTC existem outros ativos digitais que também executam papel semelhante na internet.

O bitcoin é um ativo digital que a cada dia está mais em evidência no mercado pois torna as transações financeiras globais mais eficientes e com menos custos, gerando desta forma um grande fluxo financeiro no comércio global, este ativo é totalmente descentralizado e foi criado em 2009 pelo programador com o pseudônimo “Satoshi Nakamoto” e não é gerenciado por nenhum governo ou instituição financeira no mundo, sendo fundamentalmente o seu valor variando de acordo com casas de câmbio de moedas digitais em todo o mundo as quais indivíduos ou empresas realizam transações de compra e venda de forma descentralizada e sem a interferência de nenhuma outra organização.

No Brasil os cripto ativos estão sendo monitorados constantemente pela Receita Federal e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da instrução Normativa RFB – Nº 1888 de 03 de Maio de 2019, a Receita Federal obriga todas as pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil a informar mensalmente ou anualmente as suas reservas de cripto ativos, estando o indivíduo sujeito a multa em caso de não declaração das quantidades de ativos digitais que possui, o Banco Central do Brasil ainda não possui ainda nenhum tipo de regulamentação sobre o mercado de cripto ativos.

Além do bitcoin hoje existe milhares de outros ativos digitais, atualmente mais de 14 mil, os quais são descentralizados e utilizam tecnologia igual ou semelhante ao bitcoin o que também as tornam cripto ativos que podem ser usado para transações globais e com baixo custo, hoje os principais sites que gerenciam e monitoram estes ativos no mundo são o Coingecko e o Coinmarketcap, sites que possuem o monitoramento constantes do preço desses ativos a nível global e são referências para qualquer pessoa que tenha interesse em investir ou adquirir ativos digitais; geralmente projetos que não estão listados nesses sites são fontes de fraudes ou não possuem integração com nenhuma organização confiável.

Entre os ativos digitais existentes podemos disponibilizar como exemplo o MDtoken que é um projeto criado pela empresa brasileira WG a qual tem como foco a comercialização global de produtos alimentícios e serviços voltados ao setor de tecnologia, atualmente o projeto está disponibilizado em (4) quatro Casas de Câmbio (Exchanges) a nível global (Nenhuma localizada no Brasil) e gerou para seus investidores um retorno médio de mais de 50% nos últimos 12 meses de acordo com o site Coinmarketcap, este projeto está integrado a uma empresa com mais de 15 anos no mercado o que gera menos riscos para seus investidores.

Diferente de ativos digitais que possuem empresas e equipes de gestão qualificadas por trás, existe os ativos que possuem times que prometem grandes ganhos e que não possuem nenhum tipo de produto ou serviço integrado, geralmente são esquemas de pirâmide (ponzi) ou integram esquemas de lavagem de dinheiro, entre os maiores existente podemos citar o Bitconnect, um esquema que que roubou cerca de 3.5 Bilhões de dólares de seus investidores de acordo com o site Yahoo Finance.

Para ajudar no processo de entendimento deste modelo de negócio existem várias organizações e empresas as quais prestam serviço de consultoria sobre este tema, é fundamental uma pesquisa para poder entrar neste mundo para ter segurança e realizar qualquer aporte, o caráter descentralizado e a grande variação dos valores dos ativos pode gerar grandes ganhos, mas também grandes perdas para qualquer investidor iniciante neste mercado.

