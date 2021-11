Rodobens oferece consórcio com desconto na Open Black

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de novembro de 2021.

Entre os dias 8 e 30 de novembro, interessados em fazer um consórcio, de imóvel a cirurgia plástica, ganham 10% de desconto na taxa de administração, na Rodobens.

No mês da Black Friday, a Rodobens, uma das maiores administradoras independentes de consórcio do mercado, lança a promoção Open Black. Esta é a oportunidade para quem quer fazer um consórcio de veículo, imóvel ou serviços com um desconto de 10% na taxa de administração.

Para participar da promoção, o interessado deve entrar no site:https://lp.rodobens.com.br/openblackrodobens/, preencher o formulário para que a equipe de vendas da Rodobens faça contato para simular a melhor oportunidade de um grupo de consórcio, de acordo com as necessidades do cliente. Essa promoção é válida entre os dias 08 e 30 de novembro de 2021.

Você sabe o que é um consórcio e como ele funciona? Ele é uma compra feita por um grupo de pessoas que têm um objetivo de compra em comum, como: um carro, uma moto, um apartamento, ou até mesmo um serviço, como uma cirurgia plástica ou uma viagem. Para fazer um consórcio você precisa escolher um plano e os grupos variam de acordo com o valor do crédito e das parcelas pagas mensalmente. Ao pagar as parcelas em dia, o consorciado pode concorrer todos os meses à contemplação, que acontece por sorteio ou por oferta de lance, nas assembleias. As parcelas do consórcio Rodobens são compostas por fundo comum, taxa de administração e seguro prestamista*.

Com mais de 70 anos de história, a Rodobens é conhecida por oferecer a menor parcela de consórcio do mercado. A administradora conta com prazos maiores que os concorrentes, tornando o valor da parcela mais baixo e a aquisição de imóveis, automóveis e serviços mais acessível para os brasileiros.

Serviço:

Promoção Open Black

Administradora: Rodobens

Data: 08 a 30 de novembro de 2021

Site: https://lp.rodobens.com.br/openblackrodobens/