Clínicas estéticas oferecem tratamentos inovadores para gordura localizada

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de novembro de 2021.

São Paulo 25/11/2021 –

Para queimar a gordura localizada é muito importante manter uma rotina de atividade física regular e ter uma alimentação saudável. No entanto, também existem alguns tratamentos estéticos que podem ajudar a obter resultados satisfatórios.

É comum ter acúmulo de gordura em determinadas áreas do corpo e esse é um fator de insatisfação para muitas pessoas. As áreas que mais apresentam depósito de gordura são abdome, costas, pernas, braços, flancos e culotes. As buscas por tratamentos estéticos desse segmento são procuradas em clínicas de estética, que oferecem diferentes procedimentos para eliminar a indesejada gordura localizada. É importante ressaltar que essas intervenções não tratam sobrepeso ou obesidade, apenas para fins estéticos de gordura localizada.

Procedimentos estéticos para gordura localizada

Criolipólise

Este é um procedimento estético que utiliza baixas temperaturas para eliminar gordura localizada. Ao encostar o aparelho na superfície da pele a gordura é congelada. Isso ocorre porque as células de gordura se rompem ao atingirem temperatura negativa, fazendo com que seja expelido pelo organismo de modo natural. Com o procedimento de criolipólise é previsto a eliminação de até 25% da adiposidade na região submetida, com um período estimado de três meses de tratamento.

Radiofrequência

A radiofrequência é um procedimento estético realizado no corpo e rosto; através de um laser que aumenta a temperatura da pele em até 42°C. O calor atinge camadas de colágeno, fibras musculares e células de gordura. Esse tratamento traz benefícios além do objetivo estético, tornando a pele mais saudável e com mais vitalidade. A radiofrequência diminui as células de gordura, tornando visível a diminuição de medidas.

Lipocavitação

Esse tratamento é feito através de um equipamento de lipocavitação como o cavicell da empresa Cecbra que emite ondas de baixas frequência, criando cavidades nas células de gordura. Essa intervenção causa o rompimento das células que posteriormente serão eliminadas pelo próprio organismo.

Intradermoterapia

Esse procedimento possui maior eficiência quando aliado a demais tratamentos, trazendo resultados mais potentes. É realizado através de injeções com substâncias lipolíticas, atuando na quebra das células de gordura.

As aplicações são realizadas utilizando pequenas agulhas, tornando o tratamento praticamente indolor.

Endermologia

A endermologia é um procedimento estético que atua por meio de sucção do tecido, forçando o rompimento das células adiposas e possibilitando o remodelamento da região.

Outra ação desse tratamento é a quebra de fibras endurecidas, ou nódulos de celulite em grau adiantado. Outro benefício é o estímulo a drenagem de líquidos em todo o corpo. A endermologia promove o tratamento da celulite, a destruição e remodelação da gordura localizada, reafirmação cutânea, melhora nos contornos da silhueta e a diminuição das fibroses.

Website: http://www.hsmed.com.br