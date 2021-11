Méliuz oferece diversas formas de economizar na Black Friday

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de novembro de 2021.

Belo Horizonte, MG 25/11/2021 –

Além de cashback nas mais de 800 lojas online parceiras, usuários poderão receber dinheiro de volta nas compras de créditos para celular e apps de delivery e ainda concorrer a uma viagem no valor de R$50 mil .

Belo Horizonte, novembro de 2021 – Uma das datas mais esperadas por comerciantes e consumidores no ano, a Black Friday será realizada na próxima sexta-feira, dia 26, e o Méliuz, empresa de tecnologia que conecta marcas e lojas a consumidores por meio de seu marketplace e da oferta de serviços financeiros, vai trazer diversas opções para potencializar as oportunidades de quem quer aproveitar a data para economizar.

A companhia apresenta mais uma edição do seu #FestivaldasBlacks reunindo diversos parceiros que estarão com porcentagens maiores de cashback. Este ano, participam da ação e-commerces como Brastemp, Amazon, Magalu, Americanas, HP, Amaro, Submarino, Shoptime, Farm, Carrefour, Soub, Dell, Droga Raia, Época Cosméticos, O Boticário, Casas Bahia, Extra, Ponto, Norton, Centauro, Nike, Drogasil, Natura, Tok&Stok, Hering, Vivara, Madesa, Netshoes, Zattini, L’Occitane au Brésil, Adidas, Marabraz, YOUCOM, Leroy Merlin, Avon, OqVestiver e DLK.

Para garantir as melhores porcentagens, o consumidor precisa se cadastrar gratuitamente no site ou no aplicativo do Méliuz, escolher onde quer comprar, clicar em ‘Ativar Cashback’ e fazer sua compra normalmente no site da loja, na aba que será aberta automaticamente, escolhendo a forma de pagamento que preferir.

Outro benefício que a empresa vai oferecer para seus usuários neste ano é a possibilidade de ganhar uma viagem com acompanhante no valor de R$50 mil para qualquer destino. Para receber números da sorte e participar da campanha ‘Passaporte Méliuz’ os consumidores só precisam se inscrever gratuitamente na página oficial do sorteio (usando o mesmo e-mail cadastrado no Méliuz) – www.meliuz.com.br/black-friday – e realizar ao menos uma compra online, recebendo cashback, em uma das lojas parceiras, entre os dias 25 e 29 de novembro. O sorteio será de acordo com a extração da Loteria Federal do dia 18/12/21.

Além do cashback nas compras online e da participação no sorteio, os consumidores poderão aproveitar os benefícios oferecidos pelo Méliuz também no varejo físico, por meio do Méliuz Nota Fiscal. Entre as marcas parceiras estão as cervejas Patagonia, Kona, Hoegaarden e bebida Mikes com percentuais de dinheiro de volta que chegam a até 30%. Além da Arcor, com cashback de até 100% em itens da linha de biscoitos Tortuguita, e a Nissin, que vai oferecer até 40% de cashback na linha Cup Noodles.

Para ganhar cashback por meio da leitura da Nota Fiscal, o usuário precisa primeiro ativar a oferta no app do Méliuz antes de comprar os produtos em qualquer estabelecimento, seja em loja física, online ou por app de delivery. Depois, basta escanear o QR Code ou digitar a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica da compra, pelo aplicativo.

O valor devolvido em cada compra, online ou física, é creditado no extrato do Méliuz e, ao completar R$ 20 de cashback confirmado, o cliente pode solicitar o resgate, por meio do site ou do app do Méliuz, e receber o dinheiro na sua conta corrente ou poupança, sem pagar nada por isso.

Uma oportunidade para realizar sonhos

Uma pesquisa realizada pelo Méliuz em setembro deste ano mostrou que 63% dos entrevistados pretendem aproveitar os descontos e promoções especiais da Black Friday para adquirir itens de desejo, ao contrário do ano passado, quando os itens de necessidade estavam em alta. Foi o que aconteceu com o artista plástico Rafael Fernandes Alves, de Belo Horizonte, que já está se preparando para realizar um sonho de consumo na ocasião: “Costumo aproveitar a época para substituir algum item eletrônico ou de casa que esteja defasado ou estragado. No ano passado, aproveitei as promoções para comprar itens que uso no meu dia a dia de trabalho como lápis, papéis e tintas. Mas este ano já estou de olho nas condições porque quero muito comprar um aspirador robô”, conta.

De acordo com o estudo, os itens eletrônicos devem mesmo liderar as vendas já que 49,6% dos entrevistados disseram que pretendem comprar eletrodomésticos e eletroportáteis, 31,7% Eletrônicos e informática e 24,4% smartphones. A possibilidade de aproveitar as promoções das grandes lojas e acumular com benefícios como cashback tornam a Black Friday ainda mais atraente. A supervisora de operações Tayana Seifert, de Campo Bom, é um exemplo de quem preferiu esperar o mês de novembro para adquirir itens para a casa nova de olho na possibilidade de fazer o dinheiro render mais: “Meu objetivo é comprar principalmente um sofá e um forno. Mas quem sabe, se as promoções forem muito boas, eu não compro também uma máquina de lavar?”, sonha.

Uma dica para quem não quer perder nenhuma oportunidade de acumular benefícios é instalar a Extensão Méliuz, que é gratuita, e está disponível para Google Chrome e Firefox. Ela permite que os usuários ativem o cashback diretamente no site da loja e conta com o Aplicador Automático de Cupons, que localiza e testa cupons de descontos em poucos segundos e aplica automaticamente à compra aqueles que são cumulativos com o cashback.

Um festival de compras

Além de muito cashback, a Black Friday do Méliuz também busca promover engajamento nas redes sociais. Para isso, a empresa lançou na semana passada mais uma música em parceria com Dennis DJ, exclusiva para a data. Criada pelo próprio artista, reconhecido nacionalmente como um grande produtor, compositor de sucessos e de parcerias com Wesley Safadão e Thiaguinho, a música pode ser ouvida nas redes sociais, nos perfis do Méliuz e do Dennis no Instagram e também no canal da companhia no Youtube.

“Nos 10 anos do Méliuz, comemoramos com o Dennis por ele ter esse talento para apresentar as mensagens de maneira divertida e atual, dialogando com os mais variados públicos. Acredito que essa característica tem tudo a ver com a proposta da Black Friday do Méliuz, de ser esse #FestivaldasBlacks, onde todas as ofertas se encontram e todos os consumidores também.” explica Daniela Fagundes, Head de Product Marketing do Méliuz.

Sobre o Méliuz:

Fundado em 2011, o Méliuz é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e lojas a consumidores por meio do seu marketplace e da oferta de serviços financeiros. Finalizou o terceiro trimestre de 2021 com uma média de 30 mil novas contas abertas por dia útil, totalizando 20,8 milhões de contas cadastradas.

Website: https://www.meliuz.com.br/