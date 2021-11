Mercado PET se prepara para retomada e prevê mais investimentos

Compartilhe Facebook

* Por: - 25 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 25/11/2021 –

Cidade de São Paulo é escolhida para sediar investimentos no mercado pet com os eventos Pet South America e PET VET.

Um mercado que não para de expandir, mesmo na pandemia, começa a investir ainda mais com a retomada dos eventos no país. De acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB) o faturamento foi em média de R$ 34,4 bilhões, no último ano, o que representa 0,36% do PIB brasileiro e coloca o país no patamar de segundo maior mercado pet do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos.

Preparando-se para mais uma alta no mercado, empresários do setor aguardam pelas novidades para o próximo ano. A expectativa é que os consumidores estejam atentos aos produtos para entreter e cuidar da saúde dos animais.

Um fator determinante para os novos investimentos no mercado foi a pandemia. Segundo a pesquisa apresentada pelo Radar PET feita pela Comissão de Animais de Companhia (Comca) do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan) o isolamento social aumentou a população de pets nos lares brasileiros, sendo que 23% dos tutores tiveram seu primeiro pet durante o período.

Com base nesses dados, investidores ingressaram na retomada dos eventos apostando nos eventos Pets. Só neste fim de ano, São Paulo seriará dois grandes eventos do setor, a Pet South America e PET VET. De 30 de novembro a 2 de dezembro, serão apresentadas as principais novidades para o setor em 2022, no São Paulo Expo. A expectativa é de 22.000 visitantes entre curiosos e empresários que poderão conferir as novidades de mais de 400 expositores.

A expectativa é que as mais de 300 marcas expositoras das principais empresas de nutrição animal, acessórios, higiene, beleza e serviços apresentarão diversas soluções e tecnologias para o mercado pet. Os visitantes poderão encontrar desde Florais de Bach, acessórios, alimentos, petiscos, móveis, transportadores, mordedores naturais, itens de cuidado e higiene, peitorais e guias até camas e muitos outros itens. O portfólio é voltado para animais de pequeno porte, como cachorros, gatos, aves e peixes.

Além de conferir as novidades, os visitantes também poderão acompanhar uma competição com mais de 600 pets. Serão cerca de 30 categorias na disputa como poodle class, scissoring-raças puras, sporting, terriers, além das categorias comerciais para o dia a dia, penteados, tosas comerciais, tosa bebê, crtl c + ctrl v, felinos, entre outras.

Três juízes internacionais e mais de 15 juízes brasileiros avaliarão os competidores em mais de 20 horas de competição ao vivo, que envolverá todo o público presente no evento.

Entre as atrações estão palestras direcionadas para profissionais da área como: adestradores, dog walkers, cuidadores, entre outros que desejam aprimorar suas habilidades. Os veterinários também poderão contar com conteúdo de aperfeiçoamento na área de gestão financeira e estratégica de negócio, além de orientações sobre marketing digital e e-commerce. Os conteúdos de aprimoramento serão pagos à parte.

Simultaneamente acontece um evento dedicado a área da medicina veterinária apresentando o que existe de mais inovador em tecnologia, produtos e serviços direcionadas à medicina veterinária. Dentro das atrações será promovido um Congresso Técnico direcionado a médicos-veterinários com mais 60 palestras sobre endócrinologia, cardiologia, neurologia, dermatologia, entre outras. O Congresso, foi organizado com o apoio da ABHV – Associação Brasileira de Hospitais Veterinários – e tem como foco promover atualização profissional, disseminar novas técnicas, tendências e sobretudo networking entre os mais de 400 participantes esperados para o evento.

Website: https://www.petsa.com.br